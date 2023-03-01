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Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 01.03.2023
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11:57 01.03.2023 (обновлено: 12:08 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/neft-1855067625.html
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 01.03.2023
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго
Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:57
2023-03-01T12:08
экономика
цены на нефть
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся на рынке ситуации, добавил он."Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначил президент, и Александр Валентинович Новак, - это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема", - заявил Сорокин в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба "Валдай".
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экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго

Минэнерго: Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся на рынке ситуации, добавил он.
"Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначил президент, и Александр Валентинович Новак, - это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема", - заявил Сорокин в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба "Валдай".
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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