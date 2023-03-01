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Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 01.03.2023
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго
Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:57
2023-03-01T11:57
2023-03-01T12:08
экономика
цены на нефть
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся на рынке ситуации, добавил он."Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначил президент, и Александр Валентинович Новак, - это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема", - заявил Сорокин в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20230228/neft-1854846469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго
Минэнерго: Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема