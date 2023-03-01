https://ria.ru/20230301/neft-1855067625.html

Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго

Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 01.03.2023

Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго

Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:57

2023-03-01T11:57

2023-03-01T12:08

экономика

цены на нефть

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся на рынке ситуации, добавил он."Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначил президент, и Александр Валентинович Новак, - это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема", - заявил Сорокин в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20230228/neft-1854846469.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)