https://ria.ru/20230301/neft-1855061420.html

Китай обнаружил крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе

Китай обнаружил крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе - РИА Новости, 01.03.2023

Китай обнаружил крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:34

2023-03-01T11:34

2023-03-01T11:34

экономика

китай

желтое море

тяньцзинь

cnooc

sinopec

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100 миллионов тонн сырой нефти, говорится в заявлении компании. "1 марта Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация объявила, что в Бохайском заливе было открыто нефтяное месторождение – "Бочжун 26-6", запасы нефти которого составляют 100 миллионов тонн", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании. По оценке компании, скважина на месторождении способна ежедневно давать около 2 040 баррелей сырой нефти и 320 тысяч кубометров газа. Как уточнило в среду Центральное телевидение Китая, нефтяное месторождение располагается в южной части Бохайского залива в Желтом море, примерно в 170 километрах от города Тяньцзиня. Средняя глубина воды над месторождением составляет около 22,1 метра. В сентябре 2021 года CNOOC объявила об открытии в Бохайском заливе месторождения "Кэньли 10-2", запасы которого превышают 100 миллионов тонн нефти. Ранее китайская нефтехимическая корпорация Sinopec сообщала в прогнозе о том, что потребление нефти в Китае достигнет пика примерно в 2026 году, что в среднем опережает мировой уровень на четыре года. Ожидается, что пиковое значение составит около 800 миллионов тонн, а затем объемы потребления будут уменьшаться из года в год.

https://ria.ru/20230228/neft-1854898905.html

https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855005206.html

китай

желтое море

тяньцзинь

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экономика, китай, желтое море, тяньцзинь, cnooc, sinopec