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Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в Москве этой весной
Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в Москве этой весной - РИА Новости, 01.03.2023
Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в Москве этой весной
Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в столице весной этого года, там установят около 20 городских указателей и 115 информационных полей,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:36
2023-03-01T14:36
2023-03-01T14:36
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в столице весной этого года, там установят около 20 городских указателей и 115 информационных полей, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Систему пешеходной навигации создадим в "Парке Яуза" весной этого года. Всего на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей. Они подскажут, как пройти к паркам "Сад будущего" и "Ростокинский акведук", экоцентру "Яуза", скверу "Певческое поле", стадиону "Свиблово", к Храму святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, футбольному манежу, спортивному кластеру", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Всего в этом году планируем установить 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230205/blagoustroystvo-1850538883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в столице весной этого года, там установят около 20 городских указателей и 115 информационных полей, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Систему пешеходной навигации создадим в "Парке Яуза" весной этого года. Всего на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей. Они подскажут, как пройти к паркам "Сад будущего" и "Ростокинский акведук", экоцентру "Яуза", скверу "Певческое поле", стадиону "Свиблово", к Храму святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, футбольному манежу, спортивному кластеру", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Всего в этом году планируем установить 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях", - говорится в публикации.
Благоустройство участков парка "Яуза" в Москве проведут в 2023 году