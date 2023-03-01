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Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в Москве этой весной

Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в Москве этой весной - РИА Новости, 01.03.2023

Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в Москве этой весной

Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в столице весной этого года, там установят около 20 городских указателей и 115 информационных полей,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:36

2023-03-01T14:36

2023-03-01T14:36

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в столице весной этого года, там установят около 20 городских указателей и 115 информационных полей, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Систему пешеходной навигации создадим в "Парке Яуза" весной этого года. Всего на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей. Они подскажут, как пройти к паркам "Сад будущего" и "Ростокинский акведук", экоцентру "Яуза", скверу "Певческое поле", стадиону "Свиблово", к Храму святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, футбольному манежу, спортивному кластеру", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Всего в этом году планируем установить 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230205/blagoustroystvo-1850538883.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва