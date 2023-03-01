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Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 01.03.2023
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда
Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% , заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:00
2023-03-01T13:00
2023-03-01T13:06
мрот
россия
антон котяков
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% , заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Котяков напомнил, что в рамках бюджета, который рассматривали и принимали на 2023-2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда - плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму. "С 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мрот, россия, антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МРОТ, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда
Глава Минтруда Котяков: размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17% и составит 19 242 рубля