Рейтинг@Mail.ru
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 01.03.2023 (обновлено: 13:06 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/mrot-1855088265.html
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 01.03.2023
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда
Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% , заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:00
2023-03-01T13:06
мрот
россия
антон котяков
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% , заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Котяков напомнил, что в рамках бюджета, который рассматривали и принимали на 2023-2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда - плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму. "С 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
https://ria.ru/20230301/posobie-1855071661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мрот, россия, антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МРОТ, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда

Глава Минтруда Котяков: размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17% и составит 19 242 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% , заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Котяков напомнил, что в рамках бюджета, который рассматривали и принимали на 2023-2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда - плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму.
"С 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие
Вчера, 12:14
 
МРОТРоссияАнтон КотяковГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала