https://ria.ru/20230301/mrot-1855088265.html

Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда

Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 01.03.2023

Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда

Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% , заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:00

2023-03-01T13:00

2023-03-01T13:06

мрот

россия

антон котяков

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% , заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Котяков напомнил, что в рамках бюджета, который рассматривали и принимали на 2023-2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда - плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму. "С 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Владимир Лаврентьев

мрот, россия, антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество