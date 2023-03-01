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Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни - РИА Новости, 01.03.2023
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Хорошие новости
 
12:20 01.03.2023 (обновлено: 12:43 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/mostik-1855073388.html
Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни
Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни - РИА Новости, 01.03.2023
Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни
Крымский кот Мостик в международный день кошек предложил найти среди десяти приведенных фактов о его жизни фейк. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:20
2023-03-01T12:43
хорошие новости
общество
симферополь
кот мостик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Крымский кот Мостик в международный день кошек предложил найти среди десяти приведенных фактов о его жизни фейк. "Придумал для вас задачу. Ловите десять фактов, один из них — фейк. Угадайте, какой", — написал Мостик в своем Telegram-канале. Среди приведенных фактов, кот утверждает, что за время работы репортером съел 20 килограммов креветок, а его самой дальней командировкой был всероссийский детский центр "Орленок". Кроме того, Мостик намекнул, что мог потолстеть за время работы в Симферополе на 1,5 килограмма. Итоги конкурса подведут 6 марта. Победителям кот пообещал отправить подарки.Кот Мостик стал главным символом Крымского моста, а после завершения его строительства — частью журналистского коллектива крымского представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
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общество, симферополь, кот мостик
Хорошие новости, Общество, Симферополь, Кот Мостик
Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни

Крымский кот Мостик в День кошек предложил найти среди десяти фактов о его жизни фейк

© Dmitry MakeevКот Мостик
Кот Мостик
© Dmitry Makeev
Кот Мостик. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Крымский кот Мостик в международный день кошек предложил найти среди десяти приведенных фактов о его жизни фейк.
"Придумал для вас задачу. Ловите десять фактов, один из них — фейк. Угадайте, какой", — написал Мостик в своем Telegram-канале.
Символ Крымского моста кот Мостик в редакции РИА Новости в Симферополе
Символ Крымского моста кот Мостик начал работать в МИА "Россия сегодня"
16 июля 2020, 14:26
Среди приведенных фактов, кот утверждает, что за время работы репортером съел 20 килограммов креветок, а его самой дальней командировкой был всероссийский детский центр "Орленок". Кроме того, Мостик намекнул, что мог потолстеть за время работы в Симферополе на 1,5 килограмма.
Итоги конкурса подведут 6 марта. Победителям кот пообещал отправить подарки.
Кот Мостик стал главным символом Крымского моста, а после завершения его строительства — частью журналистского коллектива крымского представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Кот Мостик - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым
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