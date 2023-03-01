https://ria.ru/20230301/mostik-1855073388.html

Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни

Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни - РИА Новости, 01.03.2023

Кот Мостик в День кошек предложил найти фейк о своей жизни

Крымский кот Мостик в международный день кошек предложил найти среди десяти приведенных фактов о его жизни фейк. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:20

2023-03-01T12:20

2023-03-01T12:43

хорошие новости

общество

симферополь

кот мостик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Крымский кот Мостик в международный день кошек предложил найти среди десяти приведенных фактов о его жизни фейк. "Придумал для вас задачу. Ловите десять фактов, один из них — фейк. Угадайте, какой", — написал Мостик в своем Telegram-канале. Среди приведенных фактов, кот утверждает, что за время работы репортером съел 20 килограммов креветок, а его самой дальней командировкой был всероссийский детский центр "Орленок". Кроме того, Мостик намекнул, что мог потолстеть за время работы в Симферополе на 1,5 килограмма. Итоги конкурса подведут 6 марта. Победителям кот пообещал отправить подарки.Кот Мостик стал главным символом Крымского моста, а после завершения его строительства — частью журналистского коллектива крымского представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.

https://ria.ru/20200716/1574442019.html

https://ria.ru/20191225/1562813171.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, симферополь, кот мостик