https://ria.ru/20230301/moldaviya-1855185151.html

Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов

Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов - РИА Новости, 01.03.2023

Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов

Закупочная цена на российский газ для Молдавии в марте предварительно составит около 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара меньше, чем в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:39

2023-03-01T17:39

2023-03-01T17:44

экономика

молдавия

кишинев

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в марте предварительно составит около 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара меньше, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В феврале республика закупала газ по 1054 доллара за тысячу кубометров. "В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 1011,73 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.

https://ria.ru/20230228/neft-1854898905.html

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молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз