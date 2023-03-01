Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов
"Молдовагаз": цена российского газа для Молдавии в марте снизится с 1054 до 1012 долларов
Трубопровод. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в марте предварительно составит около 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара меньше, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В феврале республика закупала газ по 1054 доллара за тысячу кубометров.
"В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 1011,73 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения.
"Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.