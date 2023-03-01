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Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов - РИА Новости, 01.03.2023
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17:39 01.03.2023 (обновлено: 17:44 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/moldaviya-1855185151.html
Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов
Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов - РИА Новости, 01.03.2023
Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в марте предварительно составит около 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара меньше, чем в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:39
2023-03-01T17:44
экономика
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в марте предварительно составит около 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара меньше, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В феврале республика закупала газ по 1054 доллара за тысячу кубометров. "В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 1011,73 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
https://ria.ru/20230228/neft-1854898905.html
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экономика, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
Цена российского газа для Молдавии в марте снизится до 1012 долларов

"Молдовагаз": цена российского газа для Молдавии в марте снизится с 1054 до 1012 долларов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в марте предварительно составит около 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара меньше, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В феврале республика закупала газ по 1054 доллара за тысячу кубометров.
"В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 1011,73 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения.
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"Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
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