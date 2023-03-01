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"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС - РИА Новости, 01.03.2023
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22:33 01.03.2023 (обновлено: 22:34 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС - РИА Новости, 01.03.2023
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС
Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T22:33
2023-03-01T22:34
космос - риа наука
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
анна кикина
александр гребенкин
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин, сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Роскосмоса". Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей. "Космонавты Роскосмоса Константин Борисов и Александр Гребенкин в рамках перекрестных полетов отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023-2024 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что Борисова и Гребенкина включили в составы экипажей американских кораблей на межведомственной комиссии, прошедшей в "Роскосмосе". Борисов отправится на МКС в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 года, а Гребенкин - в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года. Соглашение между "Роскосмосом" и НАСА было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на "Союзе МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. Второго марта 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС предстоит отправиться космонавту Роскосмоса Андрею Федяеву, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" - астронавту НАСА Лорал О"Хара. "Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта НАСА для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции", - напомнили в "Роскосмосе".
https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html
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космос - риа наука, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, анна кикина, александр гребенкин, в мире
Космос - РИА Наука, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, Анна Кикина, Александр Гребенкин, В мире
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС

"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС на одну миссию

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин, сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Роскосмоса".
Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей.
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"Космонавты Роскосмоса Константин Борисов и Александр Гребенкин в рамках перекрестных полетов отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023-2024 годах", - говорится в сообщении.
«
"Экспедиция Александра Гребенкина расширяет соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию", - добавили в госкорпорации.
Отмечается, что Борисова и Гребенкина включили в составы экипажей американских кораблей на межведомственной комиссии, прошедшей в "Роскосмосе".
Борисов отправится на МКС в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 года, а Гребенкин - в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.
Соглашение между "Роскосмосом" и НАСА было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на "Союзе МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. Второго марта 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС предстоит отправиться космонавту Роскосмоса Андрею Федяеву, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" - астронавту НАСА Лорал О"Хара.
"Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта НАСА для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции", - напомнили в "Роскосмосе".
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Космос - РИА НаукаНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXАнна КикинаАлександр ГребенкинВ мире
 
 
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