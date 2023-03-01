https://ria.ru/20230301/mirotvorets-1855117536.html
Журналиста NBC после посещения Крыма внесли в базу сайта "Миротворец"
Журналиста NBC после посещения Крыма внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 01.03.2023
Журналиста NBC после посещения Крыма внесли в базу сайта "Миротворец"
Журналист NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения Крыма. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:28
2023-03-01T14:28
2023-03-01T14:57
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Журналист NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения Крыма."Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", — говорится в описании карточки Симмонса на сайте.Журналисты телеканала NBC News отправились в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что репортеру теперь грозит запрет на въезд в страну. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20230228/krym-1854909267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Журналиста NBC после посещения Крыма внесли в базу сайта "Миротворец"
Журналист NBC News Кир Симмонс попал в базу "Миротворца" из-за посещения Крыма