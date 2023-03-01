Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/milliardery-1855046881.html
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.03.2023
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 10,4 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:50
2023-03-01T10:50
экономика
россия
вагит алекперов
владимир потанин
леонид михельсон
норильский никель
новатэк
лукойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 10,4 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 2,43 миллиарда, достигнув 17,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 22 гражданина России, а их общее состояние на 1 марта составляет 273,82 миллиарда долларов. Самым богатым из десятки бизнесменов стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года сократил состояние на 94,2 миллиона долларов, до 28,5 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 516 миллионов долларов, до 25,1 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 905 миллионов долларов, до 20,8 миллиарда. Четвертое место занимает Алексей Мордашов, состояние которого выросло на 1,54 миллиарда долларов - до 20,2 миллиарда. На пятой позиции находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), разбогатевший на 738 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 19,2 миллиарда. Шестое место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 17,8 миллиарда. Блумберг оценивает рост его состояния с начала года в 2,43 миллиарда. Седьмым в списке стал Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 579 миллионов долларов, до 13,8 миллиарда. На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта прошлого года, попав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 506 миллионов долларов, до 12,6 миллиарда. Девятую позицию занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 64,3 миллиона долларов и составляет 11,7 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 387 миллионов долларов, до 11,7 миллиарда.
https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html
https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вагит алекперов, владимир потанин, леонид михельсон, норильский никель, новатэк, лукойл
Экономика, Россия, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Норильский никель, Новатэк, ЛУКОЙЛ
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 10,4 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 10,4 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 2,43 миллиарда, достигнув 17,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 22 гражданина России, а их общее состояние на 1 марта составляет 273,82 миллиарда долларов.
Самым богатым из десятки бизнесменов стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года сократил состояние на 94,2 миллиона долларов, до 28,5 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 516 миллионов долларов, до 25,1 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 905 миллионов долларов, до 20,8 миллиарда.
Четвертое место занимает Алексей Мордашов, состояние которого выросло на 1,54 миллиарда долларов - до 20,2 миллиарда. На пятой позиции находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), разбогатевший на 738 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 19,2 миллиарда.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей
14 февраля, 16:17
Шестое место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 17,8 миллиарда. Блумберг оценивает рост его состояния с начала года в 2,43 миллиарда. Седьмым в списке стал Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 579 миллионов долларов, до 13,8 миллиарда.
На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта прошлого года, попав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 506 миллионов долларов, до 12,6 миллиарда. Девятую позицию занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 64,3 миллиона долларов и составляет 11,7 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 387 миллионов долларов, до 11,7 миллиарда.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов
21 февраля, 14:46
 
ЭкономикаРоссияВагит АлекперовВладимир ПотанинЛеонид МихельсонНорильский никельНоватэкЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала