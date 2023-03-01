https://ria.ru/20230301/milliardery-1855046881.html

Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.03.2023

Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 10,4 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:50

2023-03-01T10:50

2023-03-01T10:50

экономика

россия

вагит алекперов

владимир потанин

леонид михельсон

норильский никель

новатэк

лукойл

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 10,4 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 2,43 миллиарда, достигнув 17,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 22 гражданина России, а их общее состояние на 1 марта составляет 273,82 миллиарда долларов. Самым богатым из десятки бизнесменов стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года сократил состояние на 94,2 миллиона долларов, до 28,5 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 516 миллионов долларов, до 25,1 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 905 миллионов долларов, до 20,8 миллиарда. Четвертое место занимает Алексей Мордашов, состояние которого выросло на 1,54 миллиарда долларов - до 20,2 миллиарда. На пятой позиции находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), разбогатевший на 738 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 19,2 миллиарда. Шестое место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 17,8 миллиарда. Блумберг оценивает рост его состояния с начала года в 2,43 миллиарда. Седьмым в списке стал Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 579 миллионов долларов, до 13,8 миллиарда. На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта прошлого года, попав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 506 миллионов долларов, до 12,6 миллиарда. Девятую позицию занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 64,3 миллиона долларов и составляет 11,7 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 387 миллионов долларов, до 11,7 миллиарда.

https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, вагит алекперов, владимир потанин, леонид михельсон, норильский никель, новатэк, лукойл