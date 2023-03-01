https://ria.ru/20230301/metro-1855124834.html

На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию

На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию - РИА Новости, 01.03.2023

На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию

Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде московского метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:51

2023-03-01T14:51

2023-03-01T16:17

общество

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

владимир путин

"сокольники"

хорошие новости

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде московского метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Чиновник напомнил, что предоставление площадок для регистрации брака осуществляется в рамках проекта "Новые адреса счастья". По его словам, каждая пара хочет сделать свой праздник незабываемым, и власти столицы охотно помогают в этом вопросе.Заместитель мэра отметил, что в вагоне звучал марш Мендельсона, а гостями стали не только близкие жениха и невесты, но и обычные пассажиры. Церемония длилась от "Варшавской" до "Сокольников". После этого молодоженам провели экскурсию в депо "Замоскворецкое".Ранее сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили последние девять станций Большой Кольцевой линии московского метро. Таким образом замкнулось самое протяженное кольцо столичной подземки.

https://ria.ru/20230301/metro-1853036307.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, владимир путин, "сокольники"