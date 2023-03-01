На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию
Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде БКЛ столичного метрополитена
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЦеремония регистрация брака на Большой кольцевой линии
Церемония регистрация брака на Большой кольцевой линии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде московского метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Чиновник напомнил, что предоставление площадок для регистрации брака осуществляется в рамках проекта "Новые адреса счастья". По его словам, каждая пара хочет сделать свой праздник незабываемым, и власти столицы охотно помогают в этом вопросе.
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"Сегодня прошла свадебная церемония на БКЛ — впервые в истории московского метро пара поженилась прямо в движущемся поезде, а гостями стали пассажиры новой линии метрополитена. Поздравляем супружескую пару, желаем счастья и благополучия", — сказал Ликсутов.
Заместитель мэра отметил, что в вагоне звучал марш Мендельсона, а гостями стали не только близкие жениха и невесты, но и обычные пассажиры. Церемония длилась от "Варшавской" до "Сокольников". После этого молодоженам провели экскурсию в депо "Замоскворецкое".
Ранее сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили последние девять станций Большой Кольцевой линии московского метро. Таким образом замкнулось самое протяженное кольцо столичной подземки.