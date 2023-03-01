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На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию - РИА Новости, 01.03.2023
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Хорошие новости
 
14:51 01.03.2023 (обновлено: 16:17 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/metro-1855124834.html
На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию
На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию - РИА Новости, 01.03.2023
На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию
Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде московского метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:51
2023-03-01T16:17
общество
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россия
максим ликсутов
сергей собянин
владимир путин
"сокольники"
хорошие новости
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде московского метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Чиновник напомнил, что предоставление площадок для регистрации брака осуществляется в рамках проекта "Новые адреса счастья". По его словам, каждая пара хочет сделать свой праздник незабываемым, и власти столицы охотно помогают в этом вопросе.Заместитель мэра отметил, что в вагоне звучал марш Мендельсона, а гостями стали не только близкие жениха и невесты, но и обычные пассажиры. Церемония длилась от "Варшавской" до "Сокольников". После этого молодоженам провели экскурсию в депо "Замоскворецкое".Ранее сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили последние девять станций Большой Кольцевой линии московского метро. Таким образом замкнулось самое протяженное кольцо столичной подземки.
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общество, москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, владимир путин, "сокольники"
Общество, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Владимир Путин, "Сокольники", Хорошие новости
На открывшейся БКЛ метро Москвы провели свадебную церемонию

Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде БКЛ столичного метрополитена

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЦеремония регистрация брака на Большой кольцевой линии
Церемония регистрация брака на Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Церемония регистрация брака на Большой кольцевой линии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде московского метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Чиновник напомнил, что предоставление площадок для регистрации брака осуществляется в рамках проекта "Новые адреса счастья". По его словам, каждая пара хочет сделать свой праздник незабываемым, и власти столицы охотно помогают в этом вопросе.
«
"Сегодня прошла свадебная церемония на БКЛ — впервые в истории московского метро пара поженилась прямо в движущемся поезде, а гостями стали пассажиры новой линии метрополитена. Поздравляем супружескую пару, желаем счастья и благополучия", — сказал Ликсутов.
Заместитель мэра отметил, что в вагоне звучал марш Мендельсона, а гостями стали не только близкие жениха и невесты, но и обычные пассажиры. Церемония длилась от "Варшавской" до "Сокольников". После этого молодоженам провели экскурсию в депо "Замоскворецкое".
Ранее сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили последние девять станций Большой Кольцевой линии московского метро. Таким образом замкнулось самое протяженное кольцо столичной подземки.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Вчера, 13:30
 
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