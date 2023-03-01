https://ria.ru/20230301/metro-1855087833.html
Церемония открытия БКЛ Московского метрополитена с участием Путина
Церемония открытия БКЛ Московского метрополитена с участием Путина - РИА Новости, 01.03.2023
Церемония открытия БКЛ Московского метрополитена с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:26
2023-03-01T13:26
2023-03-01T13:26
россия
владимир путин
московский метрополитен
большая кольцевая линия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на церемонии открытия БКЛ Московского метрополитена
LIVE: Путин на церемонии открытия БКЛ Московского метрополитена
2023-03-01T13:26
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PT9M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, московский метрополитен, большая кольцевая линия, видео
Россия, Владимир Путин, Московский метрополитен, Большая кольцевая линия
Церемония открытия БКЛ Московского метрополитена с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
2023-03-01T13:26
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PT9M30S
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена.