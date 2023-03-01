https://ria.ru/20230301/messendzher-1855026812.html
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения - РИА Новости, 01.03.2023
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения
Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг, сообщили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:32
2023-03-01T09:32
2023-03-01T12:17
технологии
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
whatsapp inc.
viber
skype
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг, сообщили в Роскомнадзоре.В ведомстве напомнили, что с 1 марта вступают в силу обновления в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Документ ограничивает для госструктур и банков использование иностранных мессенджеров. Так, через них нельзя более пересылать платежные документы, персональные данные граждан России, сведения о переводах и вкладах в банках.Кроме того, запрещается подключать к иностранным сервисам системы по переводу денег.
https://ria.ru/20230215/banki-1852223279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc., viber, skype
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, WhatsApp Inc., Viber, Skype
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения
РКН запретил банкам и госорганам использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг