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Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения - РИА Новости, 01.03.2023
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09:32 01.03.2023 (обновлено: 12:17 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/messendzher-1855026812.html
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения - РИА Новости, 01.03.2023
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения
Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг, сообщили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:32
2023-03-01T12:17
технологии
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
whatsapp inc.
viber
skype
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг, сообщили в Роскомнадзоре.В ведомстве напомнили, что с 1 марта вступают в силу обновления в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Документ ограничивает для госструктур и банков использование иностранных мессенджеров. Так, через них нельзя более пересылать платежные документы, персональные данные граждан России, сведения о переводах и вкладах в банках.Кроме того, запрещается подключать к иностранным сервисам системы по переводу денег.
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технологии, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc., viber, skype
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, WhatsApp Inc., Viber, Skype
Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения

РКН запретил банкам и госорганам использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг, сообщили в Роскомнадзоре.
«
"По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat", — указано в релизе.
В ведомстве напомнили, что с 1 марта вступают в силу обновления в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Документ ограничивает для госструктур и банков использование иностранных мессенджеров. Так, через них нельзя более пересылать платежные документы, персональные данные граждан России, сведения о переводах и вкладах в банках.
Кроме того, запрещается подключать к иностранным сервисам системы по переводу денег.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramWhatsApp Inc.ViberSkype
 
 
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