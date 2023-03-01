https://ria.ru/20230301/messendzher-1855026812.html

Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения

Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения - РИА Новости, 01.03.2023

Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения

Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг, сообщили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:32

2023-03-01T09:32

2023-03-01T12:17

технологии

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг, сообщили в Роскомнадзоре.В ведомстве напомнили, что с 1 марта вступают в силу обновления в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Документ ограничивает для госструктур и банков использование иностранных мессенджеров. Так, через них нельзя более пересылать платежные документы, персональные данные граждан России, сведения о переводах и вкладах в банках.Кроме того, запрещается подключать к иностранным сервисам системы по переводу денег.

https://ria.ru/20230215/banki-1852223279.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc., viber, skype