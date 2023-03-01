https://ria.ru/20230301/merkel-1855093468.html

СМИ узнали, как Саркози чуть не довел Меркель до слез

СМИ узнали, как Саркози чуть не довел Меркель до слез - РИА Новости, 01.03.2023

СМИ узнали, как Саркози чуть не довел Меркель до слез

Бывший президент Франции Николя Саркози чуть не довел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель до слез при обсуждении мер поддержки европейских банков во время... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:11

2023-03-01T13:11

2023-03-01T14:20

в мире

франция

германия

украина

ангела меркель

николя саркози

бруно ле мэр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози чуть не довел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель до слез при обсуждении мер поддержки европейских банков во время мирового финансового кризиса 2008 года, рассказал журналист Politico Пол Тейлор.Этот эпизод стал известен благодаря воспоминаниям министра экономики Франции Бруно Ле Мэра. Репортер обратил внимание на инцидент между тогдашними лидерами стран, который, по его мнению, отражает зависимость внешнеполитических решений немецкого правительства от огромного количества внутригосударственных факторов.Журналист заметил, что кабинет нынешнего немецкого канцлера Олафа Шольца, находясь под давлением из-за поставок оружия Украине, ведет себя подобным образом по той же причине."Прежде чем кабинетные стратеги начнут ругать Шольца за то, что он не смог достаточно быстро выкатить танки и поставить на Украину боевые самолеты, им следует подумать, какую Германию они хотят на самом деле. Действительно ли они хотят, чтобы Берлин в одностороннем порядке использовал свой геополитический вес вместо того, чтобы быть скромной, неповоротливой бундесреспубликой последних семи десятилетий?" — задался вопросом автор.В феврале Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, заявила, что Минские соглашения предоставили Киеву больше времени и теперь он "может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку от Запада".

https://ria.ru/20230220/merkel-1853158317.html

https://ria.ru/20230301/yellen-1855003024.html

франция

германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, франция, германия, украина, ангела меркель, николя саркози, бруно ле мэр