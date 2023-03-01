СМИ узнали, как Саркози чуть не довел Меркель до слез
Politico: Саркози чуть не довел Меркель до слез во время экономического кризиса 2008 года
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERGКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози во время встречи в Париже
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози чуть не довел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель до слез при обсуждении мер поддержки европейских банков во время мирового финансового кризиса 2008 года, рассказал журналист Politico Пол Тейлор.
Этот эпизод стал известен благодаря воспоминаниям министра экономики Франции Бруно Ле Мэра. Репортер обратил внимание на инцидент между тогдашними лидерами стран, который, по его мнению, отражает зависимость внешнеполитических решений немецкого правительства от огромного количества внутригосударственных факторов.
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"Бруно Ле Мэр вспоминает, как Меркель однажды была близка к тому, чтобы расплакаться, когда под жестким давлением бывшего президента Франции Николя Саркози пыталась быстро создать совместный фонд для поддержки зашатавшихся европейских банков во время финансового кризиса 2008 года. "Николя, я не такая могущественная, как ты", — жаловалась она французскому лидеру", — пояснил Тейлор.
Журналист заметил, что кабинет нынешнего немецкого канцлера Олафа Шольца, находясь под давлением из-за поставок оружия Украине, ведет себя подобным образом по той же причине.
"Прежде чем кабинетные стратеги начнут ругать Шольца за то, что он не смог достаточно быстро выкатить танки и поставить на Украину боевые самолеты, им следует подумать, какую Германию они хотят на самом деле. Действительно ли они хотят, чтобы Берлин в одностороннем порядке использовал свой геополитический вес вместо того, чтобы быть скромной, неповоротливой бундесреспубликой последних семи десятилетий?" — задался вопросом автор.
В феврале Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, заявила, что Минские соглашения предоставили Киеву больше времени и теперь он "может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку от Запада".