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В Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге
В Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге - РИА Новости, 01.03.2023
В Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге
Мать младенца, тело которого нашли в овраге в городе Кинешма Ивановской области, задержана, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:26
2023-03-01T11:26
2023-03-01T11:26
происшествия
ивановская область
кинешма
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости. Мать младенца, тело которого нашли в овраге в городе Кинешма Ивановской области, задержана, сообщило региональное следственное управление СК РФ. УМВД по Ивановской области ранее информировало, что в овраге на улице Алексеевской города Кинешма найдено тело девочки, примерно шести месяцев. "По подозрению в совершении указанного преступления задержана 38-летняя местная жительница. Под тяжестью собранных доказательств женщина признала свою вину", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), уточняет ведомство. "По версии следствия, в ночь с 26.02.2023 на 27.02.2023 подозреваемая, находясь в ванной комнате по месту своего жительства в городе Кинешма, вследствие незапланированной беременности родила в воду ребенка женского пола, продержав его некоторое время в воде. После этого она сокрыла его тело в морозильной камере холодильника по месту своего жительства, а затем, упаковав в несколько пакетов, вынесла из дома в овраг, где оставила без присмотра", - отмечает СУСК. Пакет с телом девочки обнаружили прохожие. Подчеркивается, что подозреваемая имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, добавляет следственное управление.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, кинешма, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Кинешма, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге
В городе Кинешма Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге
РЯЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости.
Мать младенца, тело которого нашли в овраге в городе Кинешма Ивановской области, задержана, сообщило
региональное следственное управление СК РФ.
УМВД по Ивановской области ранее информировало, что в овраге на улице Алексеевской города Кинешма найдено тело девочки, примерно шести месяцев.
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"По подозрению в совершении указанного преступления задержана 38-летняя местная жительница. Под тяжестью собранных доказательств женщина признала свою вину", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), уточняет ведомство.
"По версии следствия, в ночь с 26.02.2023 на 27.02.2023 подозреваемая, находясь в ванной комнате по месту своего жительства в городе Кинешма, вследствие незапланированной беременности родила в воду ребенка женского пола, продержав его некоторое время в воде. После этого она сокрыла его тело в морозильной камере холодильника по месту своего жительства, а затем, упаковав в несколько пакетов, вынесла из дома в овраг, где оставила без присмотра", - отмечает СУСК.
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Пакет с телом девочки обнаружили прохожие.
Подчеркивается, что подозреваемая имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, добавляет следственное управление.
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