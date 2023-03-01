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В Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге

В Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге - РИА Новости, 01.03.2023

В Ивановской области задержали мать младенца, тело которого нашли в овраге

Мать младенца, тело которого нашли в овраге в городе Кинешма Ивановской области, задержана, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:26

2023-03-01T11:26

2023-03-01T11:26

происшествия

ивановская область

кинешма

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости. Мать младенца, тело которого нашли в овраге в городе Кинешма Ивановской области, задержана, сообщило региональное следственное управление СК РФ. УМВД по Ивановской области ранее информировало, что в овраге на улице Алексеевской города Кинешма найдено тело девочки, примерно шести месяцев. "По подозрению в совершении указанного преступления задержана 38-летняя местная жительница. Под тяжестью собранных доказательств женщина признала свою вину", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), уточняет ведомство. "По версии следствия, в ночь с 26.02.2023 на 27.02.2023 подозреваемая, находясь в ванной комнате по месту своего жительства в городе Кинешма, вследствие незапланированной беременности родила в воду ребенка женского пола, продержав его некоторое время в воде. После этого она сокрыла его тело в морозильной камере холодильника по месту своего жительства, а затем, упаковав в несколько пакетов, вынесла из дома в овраг, где оставила без присмотра", - отмечает СУСК. Пакет с телом девочки обнаружили прохожие. Подчеркивается, что подозреваемая имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, добавляет следственное управление.

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ивановская область

кинешма

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ивановская область, кинешма, россия, следственный комитет россии (ск рф)