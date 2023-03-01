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Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук" - РИА Новости, 01.03.2023
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15:02 01.03.2023 (обновлено: 15:08 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/mashuk-1855128496.html
Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук"
Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук" - РИА Новости, 01.03.2023
Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук"
Президент России Владимир Путин 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:02
2023-03-01T15:08
владимир путин
общество
россия
северо-кавказский федеральный округ
владимир владимиров
центр знаний машук
ставропольский край
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", сообщает пресс-служба Кремля."Второго марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, а также встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
https://ria.ru/20220820/mashuk-1810970550.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
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владимир путин, общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, владимир владимиров, центр знаний машук, ставропольский край
Владимир Путин, Общество, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Владимиров, Центр знаний Машук, Ставропольский край
Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук"

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина 2 марта в Центр знаний "Машук"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, а также встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".
Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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Владимир ПутинОбществоРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир ВладимировЦентр знаний МашукСтавропольский край
 
 
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