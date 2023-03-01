https://ria.ru/20230301/mashuk-1855128496.html

Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук"

Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук" - РИА Новости, 01.03.2023

Путин 2 марта посетит Центр знаний "Машук"

Президент России Владимир Путин 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:02

2023-03-01T15:02

2023-03-01T15:08

владимир путин

общество

россия

северо-кавказский федеральный округ

владимир владимиров

центр знаний машук

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", сообщает пресс-служба Кремля."Второго марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, а также встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

https://ria.ru/20220820/mashuk-1810970550.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, владимир владимиров, центр знаний машук, ставропольский край