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Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа - РИА Новости, 01.03.2023
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12:42 01.03.2023 (обновлено: 12:57 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/markirovka-1855080822.html
Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа
Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа - РИА Новости, 01.03.2023
Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа
Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России продлен на полгода, до 31 августа 2023 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:42
2023-03-01T12:57
россия
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России продлен на полгода, до 31 августа 2023 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на интернет-портале правовой информации."Внести в постановление правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года №137 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации" ... следующие изменения: а) в пункте 1 слова "по 28 февраля 2023 г." заменить словами "по 31 августа 2023 г.", - говорится в документе.О планах продления эксперимента сообщалось в середине декабря 2022 года. Как отмечал тогда на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, маркировка позволила за 10 месяцев вывести из оборота 47 тысяч упаковок бракованных лекарств более чем на миллиард рублей.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа

Правительство продлило эксперимент по маркировке медицинских изделий до 31 августа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России продлен на полгода, до 31 августа 2023 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Внести в постановление правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года №137 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации" ... следующие изменения: а) в пункте 1 слова "по 28 февраля 2023 г." заменить словами "по 31 августа 2023 г.", - говорится в документе.
О планах продления эксперимента сообщалось в середине декабря 2022 года. Как отмечал тогда на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, маркировка позволила за 10 месяцев вывести из оборота 47 тысяч упаковок бракованных лекарств более чем на миллиард рублей.
Производство минеральной и питьевой воды - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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