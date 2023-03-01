https://ria.ru/20230301/markirovka-1855080822.html

Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа

Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа - РИА Новости, 01.03.2023

Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлили до 31 августа

Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России продлен на полгода, до 31 августа 2023 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:42

2023-03-01T12:42

2023-03-01T12:57

россия

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России продлен на полгода, до 31 августа 2023 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на интернет-портале правовой информации."Внести в постановление правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года №137 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации" ... следующие изменения: а) в пункте 1 слова "по 28 февраля 2023 г." заменить словами "по 31 августа 2023 г.", - говорится в документе.О планах продления эксперимента сообщалось в середине декабря 2022 года. Как отмечал тогда на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, маркировка позволила за 10 месяцев вывести из оборота 47 тысяч упаковок бракованных лекарств более чем на миллиард рублей.

https://ria.ru/20230301/voda-1854991779.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика