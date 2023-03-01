https://ria.ru/20230301/magate-1855011593.html

В Запорожской области обвинили Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожской области обвинили Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.03.2023

В Запорожской области обвинили Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС искусственно продолжают срывать, за провокацией стоят западные... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:55

2023-03-01T07:55

2023-03-01T07:55

запорожская область

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

магатэ

запорожская аэс

оон

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077928_0:57:3068:1783_1920x0_80_0_0_68d43465d6fa1cd5632026bb04e3b70d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС искусственно продолжают срывать, за провокацией стоят западные спецслужбы, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Миссия находится на АЭС с сентября прошлого года. С тех пор было проведено несколько ротаций представителей миссии, последняя - в январе. "Ротация миссии МАГАТЭ на АЭС, которая планировалась в феврале, продолжает искусственно срываться. Западные спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новый группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании препятствий и сложностей", - сказал Рогов агентству. По его словам, Запорожская область открыта для приезда группы МАГАТЭ, никаких препятствий нет. "Россия готова гарантировать безопасный коридор для приезда миссии, которая также может беспрепятственно посетить АЭС и через территорию России. Например, через ДНР или Крым. При этом западные спецслужбы продавливают план приезда миссии исключительно через территорию Украины по выгодному им маршруту, чтобы использовать эту возможность для вскрытия позиций наших войск на линии боевого соприкосновения и передачи всех данных украинской стороне", - заявил Рогов.

https://ria.ru/20230225/nastuplenie-1854298928.html

https://ria.ru/20230225/g7-1854236672.html

запорожская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, магатэ, запорожская аэс, оон, мария захарова