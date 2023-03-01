Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин
Политолог Хунцзянь: визит Лукашенко прояснит КНР позицию Белоруссии по кризису на Украине
© AFP 2023 / BELTA/MAXIM GUCHEKПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Китая Ли Кэцян во время встречи в Пекине. 1 марта 2023
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Китая Ли Кэцян во время встречи в Пекине. 1 марта 2023
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай позволит Пекину составить более четкие представления о позиции Минска по конфликту между Россией и Украиной, а также сыграть более активную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.
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"Визит Лукашенко позволит Китаю лучше узнать позицию Беларуси по российско-украинскому конфликту. Для Китая будет очень конструктивно разобраться в ситуации кризиса в целом и сыграть более активную роль в содействии политическому урегулированию", - приводит слова Хунцзяня газета Global Times.
Во вторник Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. По данным агентства Белта, главу белорусского государства в аэропорту с китайской стороны встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской — первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, посол в Китае Юрий Сенько.
Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.