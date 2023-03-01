https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855005206.html

Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин

Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин - РИА Новости, 01.03.2023

Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай позволит Пекину составить более четкие представления о позиции Минска по конфликту между Россией и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:57

2023-03-01T04:57

2023-03-01T11:53

в мире

китай

пекин

белоруссия

александр лукашенко

николай снопков

сергей алейник

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай позволит Пекину составить более четкие представления о позиции Минска по конфликту между Россией и Украиной, а также сыграть более активную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.Во вторник Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. По данным агентства Белта, главу белорусского государства в аэропорту с китайской стороны встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской — первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, посол в Китае Юрий Сенько.Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

https://ria.ru/20230228/lukashenko-1854743868.html

китай

пекин

белоруссия

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в мире, китай, пекин, белоруссия, александр лукашенко, николай снопков, сергей алейник