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Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин - РИА Новости, 01.03.2023
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04:57 01.03.2023 (обновлено: 11:53 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855005206.html
Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин
Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин - РИА Новости, 01.03.2023
Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай позволит Пекину составить более четкие представления о позиции Минска по конфликту между Россией и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:57
2023-03-01T11:53
в мире
китай
пекин
белоруссия
александр лукашенко
николай снопков
сергей алейник
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай позволит Пекину составить более четкие представления о позиции Минска по конфликту между Россией и Украиной, а также сыграть более активную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.Во вторник Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. По данным агентства Белта, главу белорусского государства в аэропорту с китайской стороны встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской — первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, посол в Китае Юрий Сенько.Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
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в мире, китай, пекин, белоруссия, александр лукашенко, николай снопков, сергей алейник
В мире, Китай, Пекин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Николай Снопков, Сергей Алейник
Китайский политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин

Политолог Хунцзянь: визит Лукашенко прояснит КНР позицию Белоруссии по кризису на Украине

© AFP 2023 / BELTA/MAXIM GUCHEKПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Китая Ли Кэцян во время встречи в Пекине. 1 марта 2023
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Китая Ли Кэцян во время встречи в Пекине. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / BELTA/MAXIM GUCHEK
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Китая Ли Кэцян во время встречи в Пекине. 1 марта 2023
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай позволит Пекину составить более четкие представления о позиции Минска по конфликту между Россией и Украиной, а также сыграть более активную роль в политическом урегулировании кризиса, заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.
«
"Визит Лукашенко позволит Китаю лучше узнать позицию Беларуси по российско-украинскому конфликту. Для Китая будет очень конструктивно разобраться в ситуации кризиса в целом и сыграть более активную роль в содействии политическому урегулированию", - приводит слова Хунцзяня газета Global Times.
Во вторник Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. По данным агентства Белта, главу белорусского государства в аэропорту с китайской стороны встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской — первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, посол в Китае Юрий Сенько.
Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Вчера, 02:15
 
В миреКитайПекинБелоруссияАлександр ЛукашенкоНиколай СнопковСергей Алейник
 
 
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