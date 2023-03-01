Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/lnr-1855010666.html
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS
Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Стаханов и Сватово в ЛНР, выпустив 8 ракет из РСЗО HIMARS, пострадали 3 мирных жителя,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:40
2023-03-01T07:40
стаханов
сцкк
сватово
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Стаханов и Сватово в ЛНР, выпустив 8 ракет из РСЗО HIMARS, пострадали 3 мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 28 февраля. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по населенным пунктам Стаханов и Сватово с применением РСЗО HIMARS (8 ракет). В результате обстрелов в населенном пункте Стаханов получили ранения 3 мирных жителя", - говорится в сообщении. В представительстве отметили, что за сутки также повреждены 8 многоквартирных жилых домов, цеха Стахановского вагоностроительного завода и линия электропередачи.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854939444.html
стаханов
сватово
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:159:2394:1955_1920x0_80_0_0_00f86ab0f1aa1dee877dba4f974f0b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стаханов, сцкк, сватово, луганская народная республика, в мире
Стаханов, СЦКК, Сватово, Луганская Народная Республика, В мире
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS

ВСУ за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из РСЗО HIMARS, пострадали три мирных жителя

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Стаханов и Сватово в ЛНР, выпустив 8 ракет из РСЗО HIMARS, пострадали 3 мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 28 февраля. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по населенным пунктам Стаханов и Сватово с применением РСЗО HIMARS (8 ракет). В результате обстрелов в населенном пункте Стаханов получили ранения 3 мирных жителя", - говорится в сообщении.
Дым в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Вчера, 18:37
В представительстве отметили, что за сутки также повреждены 8 многоквартирных жилых домов, цеха Стахановского вагоностроительного завода и линия электропередачи.
 
СтахановСЦККСватовоЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала