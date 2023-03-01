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Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS
Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Стаханов и Сватово в ЛНР, выпустив 8 ракет из РСЗО HIMARS, пострадали 3 мирных жителя,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:40
2023-03-01T07:40
2023-03-01T07:40
стаханов
сцкк
сватово
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Стаханов и Сватово в ЛНР, выпустив 8 ракет из РСЗО HIMARS, пострадали 3 мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 28 февраля. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по населенным пунктам Стаханов и Сватово с применением РСЗО HIMARS (8 ракет). В результате обстрелов в населенном пункте Стаханов получили ранения 3 мирных жителя", - говорится в сообщении. В представительстве отметили, что за сутки также повреждены 8 многоквартирных жилых домов, цеха Стахановского вагоностроительного завода и линия электропередачи.
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стаханов, сцкк, сватово, луганская народная республика, в мире
Стаханов, СЦКК, Сватово, Луганская Народная Республика, В мире
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS
ВСУ за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из РСЗО HIMARS, пострадали три мирных жителя