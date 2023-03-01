https://ria.ru/20230301/laos-1855003905.html

Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"

Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023" - РИА Новости, 01.03.2023

Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"

Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:18

2023-03-01T04:18

2023-03-01T04:18

лаос

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее совместные учения "Ларос-2023", сообщает пресс-служба ВВО. Учения "Ларос-2023" направлены на борьбу с международным терроризмом. Военнослужащие двух стран с помощью различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. ВВО отмечает, что учения направлены на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Лаосом. В прошлом году учения прошли на территории Лаоса.

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лаос, россия, безопасность