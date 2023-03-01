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Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023" - РИА Новости, 01.03.2023
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"
Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:18
2023-03-01T04:18
2023-03-01T04:18
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее совместные учения "Ларос-2023", сообщает пресс-служба ВВО. Учения "Ларос-2023" направлены на борьбу с международным терроризмом. Военнослужащие двух стран с помощью различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. ВВО отмечает, что учения направлены на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Лаосом. В прошлом году учения прошли на территории Лаоса.
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лаос, россия, безопасность
Лаос, Россия, Безопасность
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"
Командование российского ВВО и Минобороны Лаоса начали планировать учения "Ларос-2023"
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее совместные учения "Ларос-2023", сообщает пресс-служба ВВО.
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"В ходе визита российская делегация и зарубежные коллеги обсудят порядок проведения совместных тренировок, сроков и районов проведения учения, культурно-досуговых мероприятий, численность и состав участников учения, порядок перемещения, проживания и питания военнослужащих", - говорится в сообщении.
Учения "Ларос-2023" направлены на борьбу с международным терроризмом. Военнослужащие двух стран с помощью различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. ВВО отмечает, что учения направлены на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Лаосом.
В прошлом году учения прошли на территории Лаоса.
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