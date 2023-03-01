Рейтинг@Mail.ru
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023" - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/laos-1855003905.html
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023" - РИА Новости, 01.03.2023
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"
Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:18
2023-03-01T04:18
лаос
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767783532_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_5810dfc65d6cd8f0f97537380233a35e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее совместные учения "Ларос-2023", сообщает пресс-служба ВВО. Учения "Ларос-2023" направлены на борьбу с международным терроризмом. Военнослужащие двух стран с помощью различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. ВВО отмечает, что учения направлены на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Лаосом. В прошлом году учения прошли на территории Лаоса.
https://ria.ru/20221206/postavki-1836567519.html
лаос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767783532_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e65e76fcbb5c7d373545caf4d8f729e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, россия, безопасность
Лаос, Россия, Безопасность
Военные России и Лаоса начали планировать совместные учения "Ларос-2023"

Командование российского ВВО и Минобороны Лаоса начали планировать учения "Ларос-2023"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБоевые машины пехоты БМП-2 во время учений войск Восточного военного округа
Боевые машины пехоты БМП-2 во время учений войск Восточного военного округа - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Боевые машины пехоты БМП-2 во время учений войск Восточного военного округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Представители командования российского Восточного военного округа (ВВО) и Минобороны Лаоса начали в Приморье первую конференцию, планирующую предстоящее совместные учения "Ларос-2023", сообщает пресс-служба ВВО.
«
"В ходе визита российская делегация и зарубежные коллеги обсудят порядок проведения совместных тренировок, сроков и районов проведения учения, культурно-досуговых мероприятий, численность и состав участников учения, порядок перемещения, проживания и питания военнослужащих", - говорится в сообщении.
Учения "Ларос-2023" направлены на борьбу с международным терроризмом. Военнослужащие двух стран с помощью различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. ВВО отмечает, что учения направлены на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Лаосом.
В прошлом году учения прошли на территории Лаоса.
Лаос - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России
6 декабря 2022, 09:27
 
ЛаосРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала