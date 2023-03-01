https://ria.ru/20230301/lada-1855067098.html

"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada - РИА Новости, 01.03.2023

"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:53

2023-03-01T11:53

2023-03-01T11:53

экономика

авто

максим соколов

автоваз

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lada

lada granta

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя. Ценники на базовые комплектации Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus не изменились. Автомобили по-прежнему стоят 678 300 рублей, 1 121 900 рублей и 1 300 900 рублей соответственно. При этом цена на базовые Lada Niva Travel выросла на 1,6% - до 1 014 900 рублей, Lada Niva Legend - на 2,6%, до 821 900 рублей. Максимальные ценники на Lada Niva Travel и Lada Niva Legend выросли на 1,3% и 2,4% - до 1 236 900 рублей и 901 900 рублей соответственно. Также, в частности, выросла стоимость максимальной комплектации Lada Granta лифтбек (+2,4%, до 855 900 рублей) и седан (+2,5%, до 835 900 рублей), а также максимальных комплектаций версий Cross и Active drive на - 2,3% и 2,5%, до 891 900 рублей и 930 900 рублей соответственно. Повышение цен на модели Lada было анонсировано президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым в конце февраля. Он отмечал, что рост цен не превысит годовой инфляции (март 2023 к марту 2022 года). Соколов уточнял, что это первое повышение ценников с марта прошлого года.

https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855008193.html

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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, lada, lada granta, lada niva travel, россия