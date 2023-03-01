https://ria.ru/20230301/lada-1855067098.html
"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada - РИА Новости, 01.03.2023
"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:53
2023-03-01T11:53
2023-03-01T11:53
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя. Ценники на базовые комплектации Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus не изменились. Автомобили по-прежнему стоят 678 300 рублей, 1 121 900 рублей и 1 300 900 рублей соответственно. При этом цена на базовые Lada Niva Travel выросла на 1,6% - до 1 014 900 рублей, Lada Niva Legend - на 2,6%, до 821 900 рублей. Максимальные ценники на Lada Niva Travel и Lada Niva Legend выросли на 1,3% и 2,4% - до 1 236 900 рублей и 901 900 рублей соответственно. Также, в частности, выросла стоимость максимальной комплектации Lada Granta лифтбек (+2,4%, до 855 900 рублей) и седан (+2,5%, до 835 900 рублей), а также максимальных комплектаций версий Cross и Active drive на - 2,3% и 2,5%, до 891 900 рублей и 930 900 рублей соответственно. Повышение цен на модели Lada было анонсировано президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым в конце февраля. Он отмечал, что рост цен не превысит годовой инфляции (март 2023 к марту 2022 года). Соколов уточнял, что это первое повышение ценников с марта прошлого года.
https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855008193.html
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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, lada, lada granta, lada niva travel, россия
Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Lada, Lada Granta, Lada Niva Travel, Россия
"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada в среднем на два процента
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте
автопроизводителя.
Ценники на базовые комплектации Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus не изменились. Автомобили по-прежнему стоят 678 300 рублей, 1 121 900 рублей и 1 300 900 рублей соответственно.
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При этом цена на базовые Lada Niva Travel выросла на 1,6% - до 1 014 900 рублей, Lada Niva Legend - на 2,6%, до 821 900 рублей.
Максимальные ценники на Lada Niva Travel и Lada Niva Legend выросли на 1,3% и 2,4% - до 1 236 900 рублей и 901 900 рублей соответственно.
Также, в частности, выросла стоимость максимальной комплектации Lada Granta лифтбек (+2,4%, до 855 900 рублей) и седан (+2,5%, до 835 900 рублей), а также максимальных комплектаций версий Cross и Active drive на - 2,3% и 2,5%, до 891 900 рублей и 930 900 рублей соответственно.
Повышение цен на модели Lada было анонсировано президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым
в конце февраля. Он отмечал, что рост цен не превысит годовой инфляции (март 2023 к марту 2022 года). Соколов уточнял, что это первое повышение ценников с марта прошлого года.
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