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Донецкий кузнец создал "Горловскую мадонну" из гильз, осколков и мин - РИА Новости, 01.03.2023
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23:27 01.03.2023 (обновлено: 23:40 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kuznets-1855241495.html
Донецкий кузнец создал "Горловскую мадонну" из гильз, осколков и мин
Донецкий кузнец создал "Горловскую мадонну" из гильз, осколков и мин - РИА Новости, 01.03.2023
Донецкий кузнец создал "Горловскую мадонну" из гильз, осколков и мин
Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз и осколков снарядов, закончил работу над памятником "Горловской мадонне",... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T23:27
2023-03-01T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз и осколков снарядов, закончил работу над памятником "Горловской мадонне", рассказал РИА Новости сам мастер. Жительница Горловки (ДНР) 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месячная дочка Кира погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли город из установок "Град". Шокирующая фотография, где мертвая девочка обнимает окровавленное тело своей матери, облетела весь мир. Пользователи сети назвали ее "Горловской мадонной". Всего в тот день погибли 13 жителей Горловки, в том числе четверо детей. Горожане до сих пор называют тот день "кровавым воскресеньем". Виктор Михалев признался, что давно был впечатлен этими фотографиями и хотел сделать памятник, который установили бы в Горловке. В свойственной ему манере он использовал для работы настоящие осколки и гильзы. Памятник получился высотой 2 метра. "Станина, где она должна стоять, - это гильзы от "Рапиры", это большущие пушки (100-миллиметровая противотанковая пушка - ред.). Осколки - это от "Градов", от всего", - рассказал Михалев РИА Новости. Также в памятнике использованы оболочки от настоящих мин. Памятник предполагается поставить или в парке, разбитый в Горловке в память о погибших горожанах, или в часовне. "Это еще решается, но рассчитываю, что поставим к годовщине. С 2014 года и по сегодняшний день гибнут люди - дети, старики, взрослые, военные. Наш долг - чтобы люди об этом помнили и пытались остановить", - поделился задумкой Михалев. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220425/fotosvidetelstvavoskresensky-1785220130.html
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горловка
донецк
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Донецкий кузнец создал "Горловскую мадонну" из гильз, осколков и мин

Донецкий кузнец Михалев создал "Горловскую мадонну" из гильз, осколков и мин

© Белая книга НовороссииКристина Жук и ее 10-месячная дочка Кира стали жертвами обстрела Горловки 27 июля 2014 года.
Кристина Жук и ее 10-месячная дочка Кира стали жертвами обстрела Горловки 27 июля 2014 года.
© Белая книга Новороссии
Кристина Жук и ее 10-месячная дочка Кира стали жертвами обстрела Горловки 27 июля 2014 года.
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз и осколков снарядов, закончил работу над памятником "Горловской мадонне", рассказал РИА Новости сам мастер.
Жительница Горловки (ДНР) 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месячная дочка Кира погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли город из установок "Град". Шокирующая фотография, где мертвая девочка обнимает окровавленное тело своей матери, облетела весь мир. Пользователи сети назвали ее "Горловской мадонной". Всего в тот день погибли 13 жителей Горловки, в том числе четверо детей. Горожане до сих пор называют тот день "кровавым воскресеньем".
Виктор Михалев признался, что давно был впечатлен этими фотографиями и хотел сделать памятник, который установили бы в Горловке. В свойственной ему манере он использовал для работы настоящие осколки и гильзы. Памятник получился высотой 2 метра.
"Станина, где она должна стоять, - это гильзы от "Рапиры", это большущие пушки (100-миллиметровая противотанковая пушка - ред.). Осколки - это от "Градов", от всего", - рассказал Михалев РИА Новости.
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Также в памятнике использованы оболочки от настоящих мин. Памятник предполагается поставить или в парке, разбитый в Горловке в память о погибших горожанах, или в часовне.
"Это еще решается, но рассчитываю, что поставим к годовщине. С 2014 года и по сегодняшний день гибнут люди - дети, старики, взрослые, военные. Наш долг - чтобы люди об этом помнили и пытались остановить", - поделился задумкой Михалев.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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