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Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 01.03.2023
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21:07 01.03.2023 (обновлено: 22:11 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kuba-1855226551.html
Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу
Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 01.03.2023
Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T21:07
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куба
россия
совет безопасности рф
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.В столице страны Гаване он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности", говорится в сообщении.В предыдущий раз Патрушев посещал Кубу в середине октября 2019 года. Тогда также проходили двусторонние консультации по безопасности, на которых обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Гаваны на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематика "цветных революций".
https://ria.ru/20230203/kuba-1849483281.html
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куба, россия, совет безопасности рф, в мире, николай патрушев
Куба, Россия, Совет Безопасности РФ, В мире, Николай Патрушев
Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу

Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу для обсуждения вопросов безопасности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
В столице страны Гаване он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности", говорится в сообщении.
В предыдущий раз Патрушев посещал Кубу в середине октября 2019 года. Тогда также проходили двусторонние консультации по безопасности, на которых обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Гаваны на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематика "цветных революций".
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КубаРоссияСовет Безопасности РФВ миреНиколай Патрушев
 
 
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