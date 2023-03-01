https://ria.ru/20230301/kuba-1855226551.html

Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу

Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 01.03.2023

Секретарь Совбеза России прибыл с рабочим визитом на Кубу

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T21:07

2023-03-01T21:07

2023-03-01T22:11

куба

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совет безопасности рф

в мире

николай патрушев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.В столице страны Гаване он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности", говорится в сообщении.В предыдущий раз Патрушев посещал Кубу в середине октября 2019 года. Тогда также проходили двусторонние консультации по безопасности, на которых обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Гаваны на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематика "цветных революций".

https://ria.ru/20230203/kuba-1849483281.html

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куба, россия, совет безопасности рф, в мире, николай патрушев