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Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета - РИА Новости, 01.03.2023
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02:27 01.03.2023 (обновлено: 05:24 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kuba-1855000816.html
Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета
Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета - РИА Новости, 01.03.2023
Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета
Правительство Кубы выразило решительный протест против действий властей США, которые предоставили убежище кубинцу, угнавшему самолет Ан-2, чтобы добраться до... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T02:27
2023-03-01T05:24
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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Правительство Кубы выразило решительный протест против действий властей США, которые предоставили убежище кубинцу, угнавшему самолет Ан-2, чтобы добраться до Соединенных Штатов.Пилот сельхозавиации Мартинес на самолете Ан-2 кубинской Национальной компании авиаперевозок ENSA в октябре 2022 года не вернулся на аэродром "Эль-Седро" после выполнения заявленного полета. В тот же день СМИ сообщили, что он прибыл на территорию США."Министерство иностранных дел в четырех предыдущих вербальных нотах просило вернуть лицо, совершившее этот акт воздушного пиратства, и самолет, принадлежащий Empresa Nacional de Servicios Aéreos SA (ENSA) ... Акты воздушного пиратства представляют собой преступления, фигурирующие в различных международных конвенциях, ратифицированных Кубой и Соединенными Штатами; этот факт представляет собой нарушение кубинского воздушного пространства, эксплуатационной безопасности и авиационных правил ... безнаказанность действий такого рода представляет собой негативный и опасный прецедент", - сказано в тексте документа, опубликованного на сайте МИД Кубы.В ведомстве отметили, что США поощряют и допускают воздушное пиратство с целью дестабилизации обстановки на острове, несмотря на негативные последствия таких инцидентов, а правительство и судебная система Соединенных Штатов на практике становятся сообщниками и пособниками пиратства и угона самолетов.
https://ria.ru/20221122/evropa-1833411381.html
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куба, сша, в мире
Куба, США, В мире
Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета

Правительство Кубы осудило решение США дать убежище угонщику самолета Ан-2

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Правительство Кубы выразило решительный протест против действий властей США, которые предоставили убежище кубинцу, угнавшему самолет Ан-2, чтобы добраться до Соединенных Штатов.
«

"Двадцать седьмого февраля 2023 года заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио вызвал временного поверенного в делах США Бенджамина Зиффа в министерство иностранных дел, чтобы официально передать энергичный протест Кубы в связи с предоставлением политического убежища гражданину Кубы Рубену Мартинесу Мачадо, который угнал кубинский гражданский самолет 21 октября 2022 года", - говорится в коммюнике МИД Кубы.

Пилот сельхозавиации Мартинес на самолете Ан-2 кубинской Национальной компании авиаперевозок ENSA в октябре 2022 года не вернулся на аэродром "Эль-Седро" после выполнения заявленного полета. В тот же день СМИ сообщили, что он прибыл на территорию США.
"Министерство иностранных дел в четырех предыдущих вербальных нотах просило вернуть лицо, совершившее этот акт воздушного пиратства, и самолет, принадлежащий Empresa Nacional de Servicios Aéreos SA (ENSA) ... Акты воздушного пиратства представляют собой преступления, фигурирующие в различных международных конвенциях, ратифицированных Кубой и Соединенными Штатами; этот факт представляет собой нарушение кубинского воздушного пространства, эксплуатационной безопасности и авиационных правил ... безнаказанность действий такого рода представляет собой негативный и опасный прецедент", - сказано в тексте документа, опубликованного на сайте МИД Кубы.
В ведомстве отметили, что США поощряют и допускают воздушное пиратство с целью дестабилизации обстановки на острове, несмотря на негативные последствия таких инцидентов, а правительство и судебная система Соединенных Штатов на практике становятся сообщниками и пособниками пиратства и угона самолетов.
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