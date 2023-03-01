https://ria.ru/20230301/kuba-1855000816.html

Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета

Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета - РИА Новости, 01.03.2023

Куба осудила решение США дать убежище угонщику самолета

Правительство Кубы выразило решительный протест против действий властей США, которые предоставили убежище кубинцу, угнавшему самолет Ан-2, чтобы добраться до... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T02:27

2023-03-01T02:27

2023-03-01T05:24

куба

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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Правительство Кубы выразило решительный протест против действий властей США, которые предоставили убежище кубинцу, угнавшему самолет Ан-2, чтобы добраться до Соединенных Штатов.Пилот сельхозавиации Мартинес на самолете Ан-2 кубинской Национальной компании авиаперевозок ENSA в октябре 2022 года не вернулся на аэродром "Эль-Седро" после выполнения заявленного полета. В тот же день СМИ сообщили, что он прибыл на территорию США."Министерство иностранных дел в четырех предыдущих вербальных нотах просило вернуть лицо, совершившее этот акт воздушного пиратства, и самолет, принадлежащий Empresa Nacional de Servicios Aéreos SA (ENSA) ... Акты воздушного пиратства представляют собой преступления, фигурирующие в различных международных конвенциях, ратифицированных Кубой и Соединенными Штатами; этот факт представляет собой нарушение кубинского воздушного пространства, эксплуатационной безопасности и авиационных правил ... безнаказанность действий такого рода представляет собой негативный и опасный прецедент", - сказано в тексте документа, опубликованного на сайте МИД Кубы.В ведомстве отметили, что США поощряют и допускают воздушное пиратство с целью дестабилизации обстановки на острове, несмотря на негативные последствия таких инцидентов, а правительство и судебная система Соединенных Штатов на практике становятся сообщниками и пособниками пиратства и угона самолетов.

https://ria.ru/20221122/evropa-1833411381.html

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куба, сша, в мире