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Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский - РИА Новости, 01.03.2023
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Культура
 
15:04 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/ksendzovskiy-1855125867.html
Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский
Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский - РИА Новости, 01.03.2023
Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский
Умер Александр Ксендзовский – концертмейстер балетной труппы Большого театра, сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:04
2023-03-01T15:04
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большой театр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Умер Александр Ксендзовский – концертмейстер балетной труппы Большого театра, сообщается на сайте ГАБТа. "23 февраля на 77-ом году жизни скончался после продолжительной болезни концертмейстер балетной труппы Александр Владимирович Ксендзовский, более полувека прослуживший в Большом театре" — говорится в некрологе. Прощание пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10.30 мск.Вчера стало известно о смерти сценариста фильма "Белые росы" Алексея Дударева.
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новости культуры, большой театр
Культура, Новости культуры, Большой театр
Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

На 77-м году жизни умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

© Фото : Большой театрКонцертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский
Концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Большой театр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Умер Александр Ксендзовский – концертмейстер балетной труппы Большого театра, сообщается на сайте ГАБТа.
"23 февраля на 77-ом году жизни скончался после продолжительной болезни концертмейстер балетной труппы Александр Владимирович Ксендзовский, более полувека прослуживший в Большом театре" — говорится в некрологе.
Прощание пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10.30 мск.
Вчера стало известно о смерти сценариста фильма "Белые росы" Алексея Дударева.
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