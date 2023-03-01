https://ria.ru/20230301/ksendzovskiy-1855125867.html

Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский - РИА Новости, 01.03.2023

Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

Умер Александр Ксендзовский – концертмейстер балетной труппы Большого театра, сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:04

2023-03-01T15:04

2023-03-01T15:04

культура

новости культуры

большой театр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Умер Александр Ксендзовский – концертмейстер балетной труппы Большого театра, сообщается на сайте ГАБТа. "23 февраля на 77-ом году жизни скончался после продолжительной болезни концертмейстер балетной труппы Александр Владимирович Ксендзовский, более полувека прослуживший в Большом театре" — говорится в некрологе. Прощание пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10.30 мск.Вчера стало известно о смерти сценариста фильма "Белые росы" Алексея Дударева.

https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854794256.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр