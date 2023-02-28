https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854830493.html
Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев
Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев - РИА Новости, 28.02.2023
Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев
Известный белорусский сценарист и драматург, автор сценария "Белых рос" и пьесы "Рядовые" Алексей Дударев скончался на 73-м году жизни, сообщает в своем... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:20
2023-02-28T13:20
2023-02-28T13:20
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Известный белорусский сценарист и драматург, автор сценария "Белых рос" и пьесы "Рядовые" Алексей Дударев скончался на 73-м году жизни, сообщает в своем Telegram-канале министерство культуры Белоруссии. "Двадцать седьмого февраля на 73-м году ушел из жизни белорусский сценарист и драматург, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, председатель Белорусского союза театральных деятелей, автор незабываемых "Белых рос" и "Рядовых" Алексей Ануфриевич Дударев", — говорится в публикации.Отмечается, что Дударев внес значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского национального театрального искусства. "Министерство культуры выражает соболезнования родным и близким Алексея Ануфриевича", — добавили в ведомстве.Дударев родился 6 июня 1950 года в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии. В 1968 году окончил Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников. А в 1976 году — театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1992 года руководил Белорусским союзом театральных деятелей.
https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854794256.html
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РИА Новости
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новости культуры, знаменитости, белоруссия, театр
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Белоруссия, Театр
Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев
Сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев умер на 73-м году жизни
МИНСК, 28 фев – РИА Новости.
Известный белорусский сценарист и драматург, автор сценария "Белых рос" и пьесы "Рядовые" Алексей Дударев скончался на 73-м году жизни, сообщает
в своем Telegram-канале министерство культуры Белоруссии.
"Двадцать седьмого февраля на 73-м году ушел из жизни белорусский сценарист и драматург, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, председатель Белорусского союза театральных деятелей, автор незабываемых "Белых рос" и "Рядовых" Алексей Ануфриевич Дударев", — говорится в публикации.
Отмечается, что Дударев внес значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского национального театрального искусства.
"Министерство культуры выражает соболезнования родным и близким Алексея Ануфриевича", — добавили в ведомстве.
Дударев родился 6 июня 1950 года в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии. В 1968 году окончил Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников. А в 1976 году — театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1992 года руководил Белорусским союзом театральных деятелей.
Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва"