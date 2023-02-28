https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854830493.html

Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев

Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев - РИА Новости, 28.02.2023

Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев

Известный белорусский сценарист и драматург, автор сценария "Белых рос" и пьесы "Рядовые" Алексей Дударев скончался на 73-м году жизни, сообщает в своем... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:20

2023-02-28T13:20

2023-02-28T13:20

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Известный белорусский сценарист и драматург, автор сценария "Белых рос" и пьесы "Рядовые" Алексей Дударев скончался на 73-м году жизни, сообщает в своем Telegram-канале министерство культуры Белоруссии. "Двадцать седьмого февраля на 73-м году ушел из жизни белорусский сценарист и драматург, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, председатель Белорусского союза театральных деятелей, автор незабываемых "Белых рос" и "Рядовых" Алексей Ануфриевич Дударев", — говорится в публикации.Отмечается, что Дударев внес значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского национального театрального искусства. "Министерство культуры выражает соболезнования родным и близким Алексея Ануфриевича", — добавили в ведомстве.Дударев родился 6 июня 1950 года в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии. В 1968 году окончил Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников. А в 1976 году — театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1992 года руководил Белорусским союзом театральных деятелей.

https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854794256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, белоруссия, театр