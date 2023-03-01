https://ria.ru/20230301/krym-1855039392.html
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах - РИА Новости, 01.03.2023
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах
Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:34
2023-03-01T10:34
2023-03-01T10:38
общество
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма". Авария на двух магистральных водоводах произошла 28 февраля. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Воду населению подвозили цистернами. "Евпатория - водоснабжение восстанавливается, пока ещё без воды 4-5 этажи. Повысительные станции уже работают в штатном режиме. До обеда ещё организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении. По данным предприятия, авария также устранена и в Красноперекопске. "Красноперекопск - водоснабжение постепенно восстанавливается. В частном секторе вода уже есть, в многоквартирных домах на первых этажах. В селах постепенно также водоснабжение восстанавливается, организован подвоз питьевой воды. К вечеру ожидаем стабилизации ситуации в муниципалитетах", - подчеркнули на предприятии.
https://ria.ru/20230228/avarii-1854793741.html
https://ria.ru/20230228/voda-1854765772.html
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РИА Новости
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общество, евпатория
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах Евпатории и Красноперекопска
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Авария на двух магистральных водоводах произошла 28 февраля. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Воду населению подвозили цистернами.
В Крыму устанавливают причину двух крупных аварий на водоводах
"Евпатория - водоснабжение восстанавливается, пока ещё без воды 4-5 этажи. Повысительные станции уже работают в штатном режиме. До обеда ещё организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, авария также устранена и в Красноперекопске.
"Красноперекопск - водоснабжение постепенно восстанавливается. В частном секторе вода уже есть, в многоквартирных домах на первых этажах. В селах постепенно также водоснабжение восстанавливается, организован подвоз питьевой воды. К вечеру ожидаем стабилизации ситуации в муниципалитетах", - подчеркнули на предприятии.
Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения