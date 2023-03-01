https://ria.ru/20230301/krym-1855039392.html

В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах

В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах - РИА Новости, 01.03.2023

В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах

Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:34

2023-03-01T10:34

2023-03-01T10:38

общество

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма". Авария на двух магистральных водоводах произошла 28 февраля. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Воду населению подвозили цистернами. "Евпатория - водоснабжение восстанавливается, пока ещё без воды 4-5 этажи. Повысительные станции уже работают в штатном режиме. До обеда ещё организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении. По данным предприятия, авария также устранена и в Красноперекопске. "Красноперекопск - водоснабжение постепенно восстанавливается. В частном секторе вода уже есть, в многоквартирных домах на первых этажах. В селах постепенно также водоснабжение восстанавливается, организован подвоз питьевой воды. К вечеру ожидаем стабилизации ситуации в муниципалитетах", - подчеркнули на предприятии.

https://ria.ru/20230228/avarii-1854793741.html

https://ria.ru/20230228/voda-1854765772.html

евпатория

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евпатория