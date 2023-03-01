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В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах - РИА Новости, 01.03.2023
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10:34 01.03.2023 (обновлено: 10:38 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/krym-1855039392.html
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах - РИА Новости, 01.03.2023
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах
Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:34
2023-03-01T10:38
общество
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма". Авария на двух магистральных водоводах произошла 28 февраля. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Воду населению подвозили цистернами. "Евпатория - водоснабжение восстанавливается, пока ещё без воды 4-5 этажи. Повысительные станции уже работают в штатном режиме. До обеда ещё организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении. По данным предприятия, авария также устранена и в Красноперекопске. "Красноперекопск - водоснабжение постепенно восстанавливается. В частном секторе вода уже есть, в многоквартирных домах на первых этажах. В селах постепенно также водоснабжение восстанавливается, организован подвоз питьевой воды. К вечеру ожидаем стабилизации ситуации в муниципалитетах", - подчеркнули на предприятии.
https://ria.ru/20230228/avarii-1854793741.html
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общество, евпатория
Общество, Евпатория
В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах

В Крыму заявили о работах по устранению аварии на водоводах Евпатории и Красноперекопска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСпециалисты ГУП РК "Вода Крыма" во время аварийно-восстановительных работ на водоводе
Специалисты ГУП РК Вода Крыма во время аварийно-восстановительных работ на водоводе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Специалисты ГУП РК "Вода Крыма" во время аварийно-восстановительных работ на водоводе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Водоснабжение Евпатории и Красноперекопска восстанавливается, стабилизация ситуации в муниципалитетах ожидается к вечеру, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Авария на двух магистральных водоводах произошла 28 февраля. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Воду населению подвозили цистернами.
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"Евпатория - водоснабжение восстанавливается, пока ещё без воды 4-5 этажи. Повысительные станции уже работают в штатном режиме. До обеда ещё организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, авария также устранена и в Красноперекопске.
"Красноперекопск - водоснабжение постепенно восстанавливается. В частном секторе вода уже есть, в многоквартирных домах на первых этажах. В селах постепенно также водоснабжение восстанавливается, организован подвоз питьевой воды. К вечеру ожидаем стабилизации ситуации в муниципалитетах", - подчеркнули на предприятии.
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