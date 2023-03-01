Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО
Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки военнослужащим, участвующим в СВО
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.
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"В адрес нашей организации пришли детские письма от семей, проживающих в Болгарии. Письма адресованы российским военнослужащим - участникам специальной военной операции. В них дети называют наших военнослужащих освободителями, и это неспроста, ведь именно русский солдат в свое время также освобождал Болгарию - сначала от Османского ига, а затем от фашистских захватчиков", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, письма будут переданы российским военнослужащим. В них дети желают военным здоровья, благополучия, победы и мирной жизни.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.