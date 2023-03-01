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Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО - РИА Новости, 01.03.2023
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07:48 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/krym-1855011082.html
Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО
Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО
Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:48
2023-03-01T07:48
иван абажер
владимир путин
украина
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болгария
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. По его словам, письма будут переданы российским военнослужащим. В них дети желают военным здоровья, благополучия, победы и мирной жизни. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220614/krym-1795235536.html
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иван абажер, владимир путин, украина, россия, болгария, в мире
Иван Абажер, Владимир Путин, Украина, Россия, Болгария, В мире
Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО

Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки военнослужащим, участвующим в СВО

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
Вид на Симферополь, Крым - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.
«
"В адрес нашей организации пришли детские письма от семей, проживающих в Болгарии. Письма адресованы российским военнослужащим - участникам специальной военной операции. В них дети называют наших военнослужащих освободителями, и это неспроста, ведь именно русский солдат в свое время также освобождал Болгарию - сначала от Османского ига, а затем от фашистских захватчиков", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, письма будут переданы российским военнослужащим. В них дети желают военным здоровья, благополучия, победы и мирной жизни.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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