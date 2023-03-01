https://ria.ru/20230301/krym-1855011082.html

Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО

Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Дети из Болгарии прислали в Крым письма для бойцов, участвующих в СВО

Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:48

2023-03-01T07:48

2023-03-01T07:48

иван абажер

владимир путин

украина

россия

болгария

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. По его словам, письма будут переданы российским военнослужащим. В них дети желают военным здоровья, благополучия, победы и мирной жизни. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220614/krym-1795235536.html

украина

россия

болгария

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иван абажер, владимир путин, украина, россия, болгария, в мире