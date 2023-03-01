https://ria.ru/20230301/kremenchug-1854994248.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

Украинское издание "Страна.ua" пишет о взрывах в Кременчуге Полтавской области. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:49

2023-03-01T00:49

2023-03-01T05:26

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

днепр (город)

страна.ua

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" пишет о взрывах в Кременчуге Полтавской области. "Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области", - говорится в сообщении. Во вторник вечером украинские СМИ писали о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230228/trevoga-1854945305.html

кременчуг

полтавская область

днепр (город)

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кременчуг, полтавская область, днепр (город), страна.ua, в мире