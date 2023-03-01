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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 01.03.2023 (обновлено: 05:26 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kremenchug-1854994248.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Украинское издание "Страна.ua" пишет о взрывах в Кременчуге Полтавской области. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:49
2023-03-01T05:26
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
днепр (город)
страна.ua
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" пишет о взрывах в Кременчуге Полтавской области. "Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области", - говорится в сообщении. Во вторник вечером украинские СМИ писали о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854945305.html
кременчуг
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кременчуг, полтавская область, днепр (город), страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Днепр (город), Страна.ua, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

"Страна.ua": в Кременчуге Полтавской области слышны взрывы

CC BY-SA 3.0 / Rean08 / Город Кременчуг
Город Кременчуг - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Rean08 /
Город Кременчуг. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" пишет о взрывах в Кременчуге Полтавской области.
"Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области", - говорится в сообщении.
Во вторник вечером украинские СМИ писали о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугПолтавская областьДнепр (город)Страна.uaВ мире
 
 
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