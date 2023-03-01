https://ria.ru/20230301/kot-1855106157.html
Полиция не нашла криминала в действиях блогера, мучающего кота на стримах
Полиция не нашла криминала в действиях блогера, мучающего кота на стримах - РИА Новости, 01.03.2023
Полиция не нашла криминала в действиях блогера, мучающего кота на стримах
Проверка в отношении уральского блогера, мучающего кота во время стримов, уже проводилась, по ее итогам решено не возбуждать уголовное дело, сообщили РИА... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:53
2023-03-01T13:53
2023-03-01T15:06
животные
домашние животные
происшествия
свердловская область
реж
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Проверка в отношении уральского блогера, мучающего кота во время стримов, уже проводилась, по ее итогам решено не возбуждать уголовное дело, сообщили РИА Новости в отделе МВД по Режевскому району Свердловской области.В среду в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что полуголый блогер из Режа мучает кота ради просмотров. Популярность в сети якобы он понимает по-своему: в видео уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой – то швыряет животное за шкуру, то заставляется делать кота "жим стоя", а еще обматывает ему скотчем лапы.На канале у него всего 291 подписчик, однако видео выходят регулярно, традиционно на них неподтянутый мужчина в нижнем белье, с сигаретой и – с пытками кота ради просмотров."У нас проводилась проверка по данному гражданину в сентябре прошлого года, было обращение из-за его роликов в интернете. Итоги проверки таковы – вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела", – сказал агентству собеседник в ОМВД.В полиции не смогли уточнить, почему было вынесено именно такое решение, но отметили, что жалоб от соседей на якобы неадекватное состояние блогера, как ранее писали СМИ, не было.Несмотря на прошедшие проверки семь часов назад мужчина на своем канале с 291 подписчиком выложил свежее видео, где он с котом-"воротником" ложится на диван и давит всем весом на животное.В пресс-службе ГУМВД по Свердловской области РИА Новости посоветовали самим написать обращение на блогера."Вас возмущает этот факт? Какая разница, показалось вам или нет, напишите заявление, и вы получите ответ. Возмущаетесь, а сами не реагируйте, где ваша гражданская позиция, вы же журналист", – в свою очередь сказал РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Позднее Горелых добавил, что полиция все же начала новую проверку блогера и его выпусков "на предмет наличия или отсутствия в них признаков жестокого обращения с домашним питомцем"."По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение", – отметил он.
https://ria.ru/20230221/pitbuli-1853479695.html
https://ria.ru/20230225/olen-1854224691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, домашние животные, происшествия, свердловская область, реж, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валерий горелых
Животные, домашние животные, Происшествия, Свердловская область, Реж, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Валерий Горелых
Полиция не нашла криминала в действиях блогера, мучающего кота на стримах
Полиция отказалась возбуждать дело против блогера из Режа, мучающего кота на стримах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Проверка в отношении уральского блогера, мучающего кота во время стримов, уже проводилась, по ее итогам решено не возбуждать уголовное дело, сообщили РИА Новости в отделе МВД по Режевскому району Свердловской области.
В среду в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что полуголый блогер из Режа
мучает кота ради просмотров. Популярность в сети якобы он понимает по-своему: в видео уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой – то швыряет животное за шкуру, то заставляется делать кота "жим стоя", а еще обматывает ему скотчем лапы.
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На канале у него всего 291 подписчик, однако видео выходят регулярно, традиционно на них неподтянутый мужчина в нижнем белье, с сигаретой и – с пытками кота ради просмотров.
"У нас проводилась проверка по данному гражданину в сентябре прошлого года, было обращение из-за его роликов в интернете. Итоги проверки таковы – вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела", – сказал агентству собеседник в ОМВД.
В полиции не смогли уточнить, почему было вынесено именно такое решение, но отметили, что жалоб от соседей на якобы неадекватное состояние блогера, как ранее писали СМИ, не было.
«
"Соседи на него не жаловались, такого не было, мы в ходе проверки их опрашивали", – заверили в городской полиции.
Несмотря на прошедшие проверки семь часов назад мужчина на своем канале с 291 подписчиком выложил свежее видео, где он с котом-"воротником" ложится на диван и давит всем весом на животное.
В пресс-службе ГУМВД по Свердловской области РИА Новости посоветовали самим написать обращение на блогера.
"Вас возмущает этот факт? Какая разница, показалось вам или нет, напишите заявление, и вы получите ответ. Возмущаетесь, а сами не реагируйте, где ваша гражданская позиция, вы же журналист", – в свою очередь сказал РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
.
Позднее Горелых добавил, что полиция все же начала новую проверку блогера и его выпусков "на предмет наличия или отсутствия в них признаков жестокого обращения с домашним питомцем".
"По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение", – отметил он.
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