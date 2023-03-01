https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855030186.html

Ничего запретного институты в Ухане не изучали, заявила Попова

Ничего запретного институты в Ухане не изучали, заявила Попова - РИА Новости, 01.03.2023

Ничего запретного институты в Ухане не изучали, заявила Попова

Ничего запретного институты в китайском Ухане не изучали, подтвердить, что они "потеряли" коронавирус, совершенно невозможно, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:55

2023-03-01T09:55

2023-03-01T10:03

ухань

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коронавирус covid-19

распространение коронавируса

анна попова

кристофер рэй

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ничего запретного институты в китайском Ухане не изучали, подтвердить, что они "потеряли" коронавирус, совершенно невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ничего запретного они там (в Ухане - ред.), по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. Он заявил, что китайское правительство при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.

https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855029820.html

ухань

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Дарья Буймова

ухань, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, анна попова, кристофер рэй, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, фбр