https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855030186.html
Ничего запретного институты в Ухане не изучали, заявила Попова
Ничего запретного институты в Ухане не изучали, заявила Попова - РИА Новости, 01.03.2023
Ничего запретного институты в Ухане не изучали, заявила Попова
Ничего запретного институты в китайском Ухане не изучали, подтвердить, что они "потеряли" коронавирус, совершенно невозможно, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:55
2023-03-01T09:55
2023-03-01T10:03
ухань
в мире
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
анна попова
кристофер рэй
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ничего запретного институты в китайском Ухане не изучали, подтвердить, что они "потеряли" коронавирус, совершенно невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ничего запретного они там (в Ухане - ред.), по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. Он заявил, что китайское правительство при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.
https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855029820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ухань, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, анна попова, кристофер рэй, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, фбр
Ухань, В мире, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Анна Попова, Кристофер Рэй, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, ФБР
Ничего запретного институты в Ухане не изучали, заявила Попова
Глава "Роспотребнадзора" Попова: подтвердить, что COVID-19 "потеряли" в Ухане, невозможно