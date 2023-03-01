https://ria.ru/20230301/kontseptsiya-1855088964.html

Утверждена концепция информбезопасности Союзного государства

Утверждена концепция информбезопасности Союзного государства - РИА Новости, 01.03.2023

Утверждена концепция информбезопасности Союзного государства

Постановлением Высшего государственного Совета Союзного государства Белоруссии и России утверждена союзная концепция информационной безопасности, она нацелена... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:01

2023-03-01T13:01

2023-03-01T13:01

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белоруссия

россия

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Постановлением Высшего государственного Совета Союзного государства Белоруссии и России утверждена союзная концепция информационной безопасности, она нацелена на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы СГ, сообщила в среду пресс-служба белорусского МИД. "Двадцать второго февраля 2023 года постановлением Высшего Государственного совета Союзного государства утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства. Главной целью документа является защита национальных интересов государств-участников договора о создании Союзного государства в информационной сфере", - говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что концепция определяет основы для формирования согласованной государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также выработки мер по совершенствованию систем обеспечения информационной безопасности Белоруссии и России. "Документ способствует повышению защищенности информационной инфраструктуры государств-участников и, прежде всего, их критически важных объектов, а также нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы Союзного государства", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html

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в мире, белоруссия, россия