https://ria.ru/20230301/kontseptsiya-1855088964.html
Утверждена концепция информбезопасности Союзного государства
Утверждена концепция информбезопасности Союзного государства - РИА Новости, 01.03.2023
Утверждена концепция информбезопасности Союзного государства
Постановлением Высшего государственного Совета Союзного государства Белоруссии и России утверждена союзная концепция информационной безопасности, она нацелена... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:01
2023-03-01T13:01
2023-03-01T13:01
союзное государство
в мире
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Постановлением Высшего государственного Совета Союзного государства Белоруссии и России утверждена союзная концепция информационной безопасности, она нацелена на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы СГ, сообщила в среду пресс-служба белорусского МИД. "Двадцать второго февраля 2023 года постановлением Высшего Государственного совета Союзного государства утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства. Главной целью документа является защита национальных интересов государств-участников договора о создании Союзного государства в информационной сфере", - говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что концепция определяет основы для формирования согласованной государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также выработки мер по совершенствованию систем обеспечения информационной безопасности Белоруссии и России. "Документ способствует повышению защищенности информационной инфраструктуры государств-участников и, прежде всего, их критически важных объектов, а также нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы Союзного государства", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия
Утверждена концепция информбезопасности Союзного государства
МИД Белоруссии сообщил об утверждении концепции информбезопасности Союзного государства
МИНСК, 1 мар – РИА Новости.
Постановлением Высшего государственного Совета Союзного государства Белоруссии и России утверждена союзная концепция информационной безопасности, она нацелена на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы СГ, сообщила
в среду пресс-служба белорусского МИД.
"Двадцать второго февраля 2023 года постановлением Высшего Государственного совета Союзного государства утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства. Главной целью документа является защита национальных интересов государств-участников договора о создании Союзного государства в информационной сфере", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что концепция определяет основы для формирования согласованной государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также выработки мер по совершенствованию систем обеспечения информационной безопасности Белоруссии и России. "Документ способствует повышению защищенности информационной инфраструктуры государств-участников и, прежде всего, их критически важных объектов, а также нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы Союзного государства", - подчеркнули в пресс-службе.
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией