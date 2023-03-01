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США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе - РИА Новости, 01.03.2023
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23:54 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kontakty-1855244155.html
США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе
США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе - РИА Новости, 01.03.2023
США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе
США нечего объявить в контексте возможных предстоящих контактов с делегацией России на конференции по разоружению в Женеве, заявил в среду официальный... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T23:54
2023-03-01T23:54
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США нечего объявить в контексте возможных предстоящих контактов с делегацией России на конференции по разоружению в Женеве, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Аналогичным образом представитель госдепартамента прокомментировал возможность проведения встреч с участием госсекретаря Энтони Блинкена и его российского визави Сергея Лаврова на полях встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии. В частности, одна из журналисток поинтересовалась у Прайса, готов ли он что-либо сообщить о возможном намерении США провести такие контакты. "Площадка G20 - достаточно маленькое место, и я ожидаю, что у госсекретаря будет возможность поприсутствовать в одной комнате с его российским и китайским коллегами, как это принято на мероприятиях группы", - ответил американский дипломат.
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женева (город), нед прайс, энтони блинкен, сергей рябков, в мире, сша, государственный департамент сша
Женева (город), Нед Прайс, Энтони Блинкен, Сергей Рябков, В мире, США, Государственный департамент США
США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе

Госдеп: США нечего объявить о возможных контактах с делегацией России в Женеве

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США нечего объявить в контексте возможных предстоящих контактов с делегацией России на конференции по разоружению в Женеве, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
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"Мне нечего объявить о каких-либо возможных встречах", - сказал Прайс в ходе брифинга. При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что не исключает контактов с представителями американской стороны в Женеве. По его словам, в Москве готовы обсуждать любые вопросы, которые представляют для них интерес.
Аналогичным образом представитель госдепартамента прокомментировал возможность проведения встреч с участием госсекретаря Энтони Блинкена и его российского визави Сергея Лаврова на полях встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии. В частности, одна из журналисток поинтересовалась у Прайса, готов ли он что-либо сообщить о возможном намерении США провести такие контакты.
"Площадка G20 - достаточно маленькое место, и я ожидаю, что у госсекретаря будет возможность поприсутствовать в одной комнате с его российским и китайским коллегами, как это принято на мероприятиях группы", - ответил американский дипломат.
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