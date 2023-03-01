https://ria.ru/20230301/kontakty-1855244155.html

США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе

США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе - РИА Новости, 01.03.2023

США нечего объявить о контактах с Россией в Женеве, заявили в Госдепе

США нечего объявить в контексте возможных предстоящих контактов с делегацией России на конференции по разоружению в Женеве, заявил в среду официальный... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T23:54

2023-03-01T23:54

2023-03-01T23:54

женева (город)

нед прайс

энтони блинкен

сергей рябков

в мире

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США нечего объявить в контексте возможных предстоящих контактов с делегацией России на конференции по разоружению в Женеве, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Аналогичным образом представитель госдепартамента прокомментировал возможность проведения встреч с участием госсекретаря Энтони Блинкена и его российского визави Сергея Лаврова на полях встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии. В частности, одна из журналисток поинтересовалась у Прайса, готов ли он что-либо сообщить о возможном намерении США провести такие контакты. "Площадка G20 - достаточно маленькое место, и я ожидаю, что у госсекретаря будет возможность поприсутствовать в одной комнате с его российским и китайским коллегами, как это принято на мероприятиях группы", - ответил американский дипломат.

https://ria.ru/20230301/veteran-1855081289.html

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женева (город), нед прайс, энтони блинкен, сергей рябков, в мире, сша, государственный департамент сша