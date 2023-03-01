https://ria.ru/20230301/konkurs-1855129002.html

В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ"

В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ" - РИА Новости, 01.03.2023

В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ"

Всероссийский конкурс школьников и студентов "Моя профессия - ИТ" стартовал в Якутии в рамках ежегодного фестиваля "Муус Устар", финал состоится состоится 21-25 РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:03

2023-03-01T15:03

2023-03-01T15:03

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Всероссийский конкурс школьников и студентов "Моя профессия - ИТ" стартовал в Якутии в рамках ежегодного фестиваля "Муус Устар", финал состоится состоится 21-25 марта, сообщает пресс-центр фестиваля. Ранее сообщалось о том, что образовательный молодежный фестиваль "Муус Устар" стал одним из крупнейших молодежных мероприятий Дальнего Востока. По информации организаторов, конкурс айтишников проводится седьмой раз. За эти годы конкурс собрал более 10 тысяч участников со всей республики. Глава региона Айсен Николаев отметил, что всероссийским мероприятие стало по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "Стартовал новый сезон конкурса "Моя профессия - ИТ"... В категории А участвуют школьники 7-11 классов, в категории Б - студенты ссузов и вузов. Для участия будущим айтишникам нужно собрать команду из трех человек: менеджера, разработчика и дизайнера. Заявки принимаются на сайте конкурса: https://mpit.pro/". Отборочные этапы конкурса пройдут с 1 по 16 марта в районах Якутии и городе Якутске. Финал состоится 21-25 марта в формате очного хакатона, и на фестивале "Муус устар" в городе Якутска пройдет награждение победителей. 1 апреля стартует онлайн-тестирование для субъектов Российской Федерации, всероссийский финал состоится в декабре 2023 года", - рассказали в пресс-центре. Ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь" .

https://ria.ru/20230221/yakutiya-1853473731.html

https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853474356.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

айсен николаев, республика саха (якутия)