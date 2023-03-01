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В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ" - РИА Новости, 01.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
15:03 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/konkurs-1855129002.html
В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ"
В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ" - РИА Новости, 01.03.2023
В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ"
Всероссийский конкурс школьников и студентов "Моя профессия - ИТ" стартовал в Якутии в рамках ежегодного фестиваля "Муус Устар", финал состоится состоится 21-25 РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:03
2023-03-01T15:03
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Всероссийский конкурс школьников и студентов "Моя профессия - ИТ" стартовал в Якутии в рамках ежегодного фестиваля "Муус Устар", финал состоится состоится 21-25 марта, сообщает пресс-центр фестиваля. Ранее сообщалось о том, что образовательный молодежный фестиваль "Муус Устар" стал одним из крупнейших молодежных мероприятий Дальнего Востока. По информации организаторов, конкурс айтишников проводится седьмой раз. За эти годы конкурс собрал более 10 тысяч участников со всей республики. Глава региона Айсен Николаев отметил, что всероссийским мероприятие стало по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "Стартовал новый сезон конкурса "Моя профессия - ИТ"... В категории А участвуют школьники 7-11 классов, в категории Б - студенты ссузов и вузов. Для участия будущим айтишникам нужно собрать команду из трех человек: менеджера, разработчика и дизайнера. Заявки принимаются на сайте конкурса: https://mpit.pro/". Отборочные этапы конкурса пройдут с 1 по 16 марта в районах Якутии и городе Якутске. Финал состоится 21-25 марта в формате очного хакатона, и на фестивале "Муус устар" в городе Якутска пройдет награждение победителей. 1 апреля стартует онлайн-тестирование для субъектов Российской Федерации, всероссийский финал состоится в декабре 2023 года", - рассказали в пресс-центре. Ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь" .
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айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)

В Якутии стартовал всероссийский молодежный конкурс "Моя профессия - ИТ"

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Окрестности города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Всероссийский конкурс школьников и студентов "Моя профессия - ИТ" стартовал в Якутии в рамках ежегодного фестиваля "Муус Устар", финал состоится состоится 21-25 марта, сообщает пресс-центр фестиваля.
Ранее сообщалось о том, что образовательный молодежный фестиваль "Муус Устар" стал одним из крупнейших молодежных мероприятий Дальнего Востока.
По информации организаторов, конкурс айтишников проводится седьмой раз. За эти годы конкурс собрал более 10 тысяч участников со всей республики.
Глава региона Айсен Николаев отметил, что всероссийским мероприятие стало по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны
21 февраля, 16:00
"Стартовал новый сезон конкурса "Моя профессия - ИТ"... В категории А участвуют школьники 7-11 классов, в категории Б - студенты ссузов и вузов. Для участия будущим айтишникам нужно собрать команду из трех человек: менеджера, разработчика и дизайнера. Заявки принимаются на сайте конкурса: https://mpit.pro/". Отборочные этапы конкурса пройдут с 1 по 16 марта в районах Якутии и городе Якутске. Финал состоится 21-25 марта в формате очного хакатона, и на фестивале "Муус устар" в городе Якутска пройдет награждение победителей. 1 апреля стартует онлайн-тестирование для субъектов Российской Федерации, всероссийский финал состоится в декабре 2023 года", - рассказали в пресс-центре.
Ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь" .
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