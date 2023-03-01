https://ria.ru/20230301/kompleks-1855147622.html

Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников

Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников - РИА Новости, 01.03.2023

Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников

Красноярский вуз разработает комплекс автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон". РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:43

2023-03-01T16:43

2023-03-01T16:43

красноярский экономический форум

информационные спутниковые системы

роскосмос

россия

экономика

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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Красноярский вуз разработает комплекс автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон". Соответствующий договор на разработку и изготовление программно-аппаратного комплекса автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон" был подписан в среду в рамках Красноярского экономического форума между Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева. "Для нашего вуза выполнение данной работы является очень серьезным вызовом… Это означает, что вместе с предприятием осваиваем совершенно новые технологии серийных малых космических аппаратов, которые должны выпускаться сотнями", - сказал ректор вуза Эдхам Акбулатов, отметив, что работа будет завершена к концу 2023 года. Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров отметил, что договор является новой технологической вехой спутникостроения. На сегодняшний момент группировку спутников интернета вещей планирует создавать "Роскосмос" в рамках проекта "Сфера". Система получит название "Марафон", первый спутник-демонстратор планируется отправить на орбиту в 2023 году, а затем начать развертывание полноценной группировки.

https://ria.ru/20230228/soglasheniya-1854782754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский экономический форум, информационные спутниковые системы, роскосмос, россия, экономика