Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников
© Фото : Университет РешетневаРектор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов и Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров во время подписания соглашения
Ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов и Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров во время подписания соглашения
КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Красноярский вуз разработает комплекс автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон".
Соответствующий договор на разработку и изготовление программно-аппаратного комплекса автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон" был подписан в среду в рамках Красноярского экономического форума между Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева.
"Для нашего вуза выполнение данной работы является очень серьезным вызовом… Это означает, что вместе с предприятием осваиваем совершенно новые технологии серийных малых космических аппаратов, которые должны выпускаться сотнями", - сказал ректор вуза Эдхам Акбулатов, отметив, что работа будет завершена к концу 2023 года.
Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров отметил, что договор является новой технологической вехой спутникостроения.
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"Мы переходим на совершенно иное цифровое производство на конкретном космическом аппарате, который полетит в ближайшие месяцы. Меняется отраслевой стандарт производства, рабочих мест, когда вместе с технологом, мастером на страже контроля всех процессов является искусственный интеллект", - сказал Нестеров.
На сегодняшний момент группировку спутников интернета вещей планирует создавать "Роскосмос" в рамках проекта "Сфера". Система получит название "Марафон", первый спутник-демонстратор планируется отправить на орбиту в 2023 году, а затем начать развертывание полноценной группировки.