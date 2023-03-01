Рейтинг@Mail.ru
Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kompleks-1855147622.html
Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников
Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников - РИА Новости, 01.03.2023
Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников
Красноярский вуз разработает комплекс автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон". РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:43
2023-03-01T16:43
красноярский экономический форум
информационные спутниковые системы
роскосмос
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855160777_0:140:1920:1220_1920x0_80_0_0_2cdec40a15bba4e23437729d1a5aa95e.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Красноярский вуз разработает комплекс автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон". Соответствующий договор на разработку и изготовление программно-аппаратного комплекса автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон" был подписан в среду в рамках Красноярского экономического форума между Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева. "Для нашего вуза выполнение данной работы является очень серьезным вызовом… Это означает, что вместе с предприятием осваиваем совершенно новые технологии серийных малых космических аппаратов, которые должны выпускаться сотнями", - сказал ректор вуза Эдхам Акбулатов, отметив, что работа будет завершена к концу 2023 года. Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров отметил, что договор является новой технологической вехой спутникостроения. На сегодняшний момент группировку спутников интернета вещей планирует создавать "Роскосмос" в рамках проекта "Сфера". Система получит название "Марафон", первый спутник-демонстратор планируется отправить на орбиту в 2023 году, а затем начать развертывание полноценной группировки.
https://ria.ru/20230228/soglasheniya-1854782754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855160777_75:0:1782:1280_1920x0_80_0_0_2a2f6771129916e0c100058fadfb05fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский экономический форум, информационные спутниковые системы, роскосмос, россия, экономика
Красноярский экономический форум, Информационные спутниковые системы, Роскосмос, Россия, Экономика

Красноярский вуз разработает комплекс контроля для линии сборки спутников

© Фото : Университет РешетневаРектор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов и Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров во время подписания соглашения
Ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов и Гендиректор АО Решетнев Евгений Нестеров во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Университет Решетнева
Ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов и Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров во время подписания соглашения
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Красноярский вуз разработает комплекс автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон".
Соответствующий договор на разработку и изготовление программно-аппаратного комплекса автоматического контроля выполнения технологического процесса на линии сборки космических аппаратов "Марафон" был подписан в среду в рамках Красноярского экономического форума между Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева.
"Для нашего вуза выполнение данной работы является очень серьезным вызовом… Это означает, что вместе с предприятием осваиваем совершенно новые технологии серийных малых космических аппаратов, которые должны выпускаться сотнями", - сказал ректор вуза Эдхам Акбулатов, отметив, что работа будет завершена к концу 2023 года.
Гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров отметил, что договор является новой технологической вехой спутникостроения.
Посетители Красноярского экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений
28 февраля, 10:52
«
"Мы переходим на совершенно иное цифровое производство на конкретном космическом аппарате, который полетит в ближайшие месяцы. Меняется отраслевой стандарт производства, рабочих мест, когда вместе с технологом, мастером на страже контроля всех процессов является искусственный интеллект", - сказал Нестеров.
На сегодняшний момент группировку спутников интернета вещей планирует создавать "Роскосмос" в рамках проекта "Сфера". Система получит название "Марафон", первый спутник-демонстратор планируется отправить на орбиту в 2023 году, а затем начать развертывание полноценной группировки.
 
Красноярский экономический форумИнформационные спутниковые системыРоскосмосРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала