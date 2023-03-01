https://ria.ru/20230301/kizlyk-1855133633.html

Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления

Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления - РИА Новости, 01.03.2023

Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:19

2023-03-01T15:19

2023-03-01T15:35

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

александр кизлык

происшествия

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребления должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.. лишить звания генерал-лейтенант таможенной службы", - огласила решение судья Галина Таланина.Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были приговорены к срокам от 7 и до 5 лет лишения свободы. Всем им также вменили злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ)Как было установлено в ходе рассмотрения дела, с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты, действуя вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства.Один из преступных эпизодов был связан с женой посла России в Кении: таможенники незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов. Согласно материалам дела, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей.Зимой 2021 года Мещанский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кизлыка и его супруги на 153,4 миллиона рублей.В ходе обыска было установлено, что Кизлык - долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляла Генпрокуратура. По данным правоохранителей, у его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230228/muzraev-1854860758.html

https://ria.ru/20230131/sud-1848759521.html

https://ria.ru/20220620/koban-1796686472.html

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Кирилл Волков

москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), александр кизлык, происшествия