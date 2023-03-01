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Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления - РИА Новости, 01.03.2023
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15:19 01.03.2023 (обновлено: 15:35 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kizlyk-1855133633.html
Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления
Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления - РИА Новости, 01.03.2023
Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:19
2023-03-01T15:35
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
александр кизлык
происшествия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребления должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.. лишить звания генерал-лейтенант таможенной службы", - огласила решение судья Галина Таланина.Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были приговорены к срокам от 7 и до 5 лет лишения свободы. Всем им также вменили злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ)Как было установлено в ходе рассмотрения дела, с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты, действуя вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства.Один из преступных эпизодов был связан с женой посла России в Кении: таможенники незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов. Согласно материалам дела, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей.Зимой 2021 года Мещанский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кизлыка и его супруги на 153,4 миллиона рублей.В ходе обыска было установлено, что Кизлык - долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляла Генпрокуратура. По данным правоохранителей, у его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230228/muzraev-1854860758.html
https://ria.ru/20230131/sud-1848759521.html
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москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), александр кизлык, происшествия
Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Александр Кизлык, Происшествия
Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления

Суд приговорил к десяти годам колонии экс-главу управления ФТС Кизлыка за злоупотребления

© АГН "Москва" / Александр АвиловЭкс-начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык
Экс-начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Экс-начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребления должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.. лишить звания генерал-лейтенант таможенной службы", - огласила решение судья Галина Таланина.
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Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были приговорены к срокам от 7 и до 5 лет лишения свободы. Всем им также вменили злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ)
Как было установлено в ходе рассмотрения дела, с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты, действуя вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства.
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Один из преступных эпизодов был связан с женой посла России в Кении: таможенники незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов. Согласно материалам дела, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей.
Зимой 2021 года Мещанский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кизлыка и его супруги на 153,4 миллиона рублей.
В ходе обыска было установлено, что Кизлык - долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляла Генпрокуратура. По данным правоохранителей, у его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей.
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