https://ria.ru/20230301/kitay-1855106470.html

Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт

Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023

Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт

Китай, опубликовав свой мирный план по Украине, демонстрирует, что Пекин хочет играть роль в урегулировании конфликта, заявил директор Института арабских и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:54

2023-03-01T13:54

2023-03-01T13:58

в мире

китай

украина

пекин

пекинский университет

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китай, опубликовав свой мирный план по Украине, демонстрирует, что Пекин хочет играть роль в урегулировании конфликта, заявил директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву Бинбин. "Я думаю, что Китай, публикуя этот план, показывает свою четкую позицию - нам следует играть свою роль. До этого плана мы опубликовали концепцию инициативы глобальной безопасности. Эти два документа нужно рассматривать вместе, чтобы иметь полное представление о китайской политике. Речь идет не только об украинском кризисе", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай". "Публикация этого документа - это только шаг, и он следует общей позиции Китая о необходимости больших усилий со стороны всех участников, не только Европы и России, но также и азиатских стран, для выработки мирного решения. Такое решение пойдет на пользу всем", - указал эксперт. Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230301/bkl-1855097869.html

https://ria.ru/20230301/gosudarstvo-1855088059.html

китай

украина

пекин

россия

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в мире, китай, украина, пекин, пекинский университет, международный дискуссионный клуб "валдай", россия