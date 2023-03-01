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Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
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13:54 01.03.2023 (обновлено: 13:58 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kitay-1855106470.html
Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт
Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт
Китай, опубликовав свой мирный план по Украине, демонстрирует, что Пекин хочет играть роль в урегулировании конфликта, заявил директор Института арабских и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:54
2023-03-01T13:58
в мире
китай
украина
пекин
пекинский университет
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китай, опубликовав свой мирный план по Украине, демонстрирует, что Пекин хочет играть роль в урегулировании конфликта, заявил директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву Бинбин. "Я думаю, что Китай, публикуя этот план, показывает свою четкую позицию - нам следует играть свою роль. До этого плана мы опубликовали концепцию инициативы глобальной безопасности. Эти два документа нужно рассматривать вместе, чтобы иметь полное представление о китайской политике. Речь идет не только об украинском кризисе", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай". "Публикация этого документа - это только шаг, и он следует общей позиции Китая о необходимости больших усилий со стороны всех участников, не только Европы и России, но также и азиатских стран, для выработки мирного решения. Такое решение пойдет на пользу всем", - указал эксперт. Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230301/bkl-1855097869.html
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в мире, китай, украина, пекин, пекинский университет, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
В мире, Китай, Украина, Пекин, Пекинский университет, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Китай хочет сыграть роль в урегулировании на Украине, считает эксперт

Эксперт Ву Бинбин: КНР планом по Украине показал, что хочет участвовать в урегулировании

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китай, опубликовав свой мирный план по Украине, демонстрирует, что Пекин хочет играть роль в урегулировании конфликта, заявил директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву Бинбин.
"Я думаю, что Китай, публикуя этот план, показывает свою четкую позицию - нам следует играть свою роль. До этого плана мы опубликовали концепцию инициативы глобальной безопасности. Эти два документа нужно рассматривать вместе, чтобы иметь полное представление о китайской политике. Речь идет не только об украинском кризисе", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай".
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"Публикация этого документа - это только шаг, и он следует общей позиции Китая о необходимости больших усилий со стороны всех участников, не только Европы и России, но также и азиатских стран, для выработки мирного решения. Такое решение пойдет на пользу всем", - указал эксперт.
Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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