https://ria.ru/20230301/kirov-1855222754.html

Киров официально стал столицей изобретательства России – 2023

Киров официально стал столицей изобретательства России – 2023 - РИА Новости, 01.03.2023

Киров официально стал столицей изобретательства России – 2023

Глава Роспатента Юрий Зубов вручил губернатору Кировской области Александру Соколову символ конкурса "Столица изобретательства России-2023", сообщает... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T20:55

2023-03-01T20:55

2023-03-01T20:55

кировская область

россия

кировская область

киров

юрий зубов

александр соколов

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Глава Роспатента Юрий Зубов вручил губернатору Кировской области Александру Соколову символ конкурса "Столица изобретательства России-2023", сообщает пресс-служба правительства региона. Статус откроет Кировской области новые возможности для поиска инновационно-технологического развития. Роспатент, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Совет Федерации ФС РФ, Комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию и другие ведомства будут проводить на территории области мероприятия по изобретательской тематике. "Изобретательство – это высшая лига инженерной работы. Кировская область провозгласила курс на подготовку инженерных кадров, поэтому изобретательство для нас крайне важно. Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше мальчишек и девчонок в школах занимались математикой, физикой химией, а затем поступали на специальности, связанные с технологиями, и становились инженерами. Без этих кадров наша страна не может быть независимой", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона поблагодарил Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Федеральную службу по интеллектуальной собственности за присвоение Кировской области высокого статуса "Столица изобретательства России – 2023". Он также подчеркнул, что в мероприятиях в течение года примут участие около 10 тысяч жителей области. Руководитель Роспатента отметил, что у Кировской области хороший потенциал для патентной работы и внедрения новых технологий. "В последние несколько лет мы видим значительный рост по промышленным образцам, то есть компании разрабатывают и патентуют свои разработки. Только лишь за 2022 год рост по этому показателю в стране составил 30%. Также отмечаем серьезный интерес к программному обеспечению: рост в прошлом году составил 10%. И в Кировской области был огромный скачок в бизнесе: патентовали новые продукты, новые бренды, новые магазины", - приводятся в сообщении слова Зубова.

https://ria.ru/20230228/sotrudnichestvo-1854899073.html

https://ria.ru/20230221/sokolov-1853513709.html

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россия, кировская область, киров, юрий зубов, александр соколов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)