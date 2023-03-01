https://ria.ru/20230301/kirov-1855222754.html
Киров официально стал столицей изобретательства России – 2023
Киров официально стал столицей изобретательства России – 2023 - РИА Новости, 01.03.2023
Киров официально стал столицей изобретательства России – 2023
Глава Роспатента Юрий Зубов вручил губернатору Кировской области Александру Соколову символ конкурса "Столица изобретательства России-2023", сообщает... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T20:55
2023-03-01T20:55
2023-03-01T20:55
кировская область
россия
кировская область
киров
юрий зубов
александр соколов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Глава Роспатента Юрий Зубов вручил губернатору Кировской области Александру Соколову символ конкурса "Столица изобретательства России-2023", сообщает пресс-служба правительства региона. Статус откроет Кировской области новые возможности для поиска инновационно-технологического развития. Роспатент, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Совет Федерации ФС РФ, Комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию и другие ведомства будут проводить на территории области мероприятия по изобретательской тематике. "Изобретательство – это высшая лига инженерной работы. Кировская область провозгласила курс на подготовку инженерных кадров, поэтому изобретательство для нас крайне важно. Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше мальчишек и девчонок в школах занимались математикой, физикой химией, а затем поступали на специальности, связанные с технологиями, и становились инженерами. Без этих кадров наша страна не может быть независимой", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона поблагодарил Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Федеральную службу по интеллектуальной собственности за присвоение Кировской области высокого статуса "Столица изобретательства России – 2023". Он также подчеркнул, что в мероприятиях в течение года примут участие около 10 тысяч жителей области. Руководитель Роспатента отметил, что у Кировской области хороший потенциал для патентной работы и внедрения новых технологий. "В последние несколько лет мы видим значительный рост по промышленным образцам, то есть компании разрабатывают и патентуют свои разработки. Только лишь за 2022 год рост по этому показателю в стране составил 30%. Также отмечаем серьезный интерес к программному обеспечению: рост в прошлом году составил 10%. И в Кировской области был огромный скачок в бизнесе: патентовали новые продукты, новые бренды, новые магазины", - приводятся в сообщении слова Зубова.
https://ria.ru/20230228/sotrudnichestvo-1854899073.html
https://ria.ru/20230221/sokolov-1853513709.html
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россия, кировская область, киров, юрий зубов, александр соколов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Кировская область, Россия, Кировская область, Киров, Юрий Зубов, Александр Соколов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Киров официально стал столицей изобретательства России – 2023
Киров официально стал столицей конкурса "Столица изобретательства России-2023"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Глава Роспатента Юрий Зубов вручил губернатору Кировской области Александру Соколову символ конкурса "Столица изобретательства России-2023", сообщает пресс-служба правительства региона.
Статус откроет Кировской области новые возможности для поиска инновационно-технологического развития. Роспатент, Минобрнауки России, Минэкономразвития
России, Совет Федерации
ФС РФ, Комитет Госдумы
РФ по науке и высшему образованию, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию и другие ведомства будут проводить на территории области мероприятия по изобретательской тематике.
Кировская область будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой
"Изобретательство – это высшая лига инженерной работы. Кировская область провозгласила курс на подготовку инженерных кадров, поэтому изобретательство для нас крайне важно. Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше мальчишек и девчонок в школах занимались математикой, физикой химией, а затем поступали на специальности, связанные с технологиями, и становились инженерами. Без этих кадров наша страна не может быть независимой", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона поблагодарил Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Федеральную службу по интеллектуальной собственности за присвоение Кировской области высокого статуса "Столица изобретательства России – 2023". Он также подчеркнул, что в мероприятиях в течение года примут участие около 10 тысяч жителей области.
Руководитель Роспатента отметил, что у Кировской области хороший потенциал для патентной работы и внедрения новых технологий. "В последние несколько лет мы видим значительный рост по промышленным образцам, то есть компании разрабатывают и патентуют свои разработки. Только лишь за 2022 год рост по этому показателю в стране составил 30%. Также отмечаем серьезный интерес к программному обеспечению: рост в прошлом году составил 10%. И в Кировской области был огромный скачок в бизнесе: патентовали новые продукты, новые бренды, новые магазины", - приводятся в сообщении слова Зубова.
Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив