Рейтинг@Mail.ru
"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.03.2023 (обновлено: 08:15 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kino-1854886590.html
"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино
"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино - РИА Новости, 01.03.2023
"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино
На экране — Евгений Миронов и Сергей Безруков в долгожданной исторической драме "Нюрнберг", Никита Ефремов в роли волонтера в фильме "Здоровый человек", герои... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:00
2023-03-01T08:15
нюрнберг
евгений миронов
николай лебедев
александр балуев
максим виторган
оксана акиньшина
николай фоменко
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854666850_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_79ae1dd3a6df6a76abb644d86b46c7e0.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. На экране — Евгений Миронов и Сергей Безруков в долгожданной исторической драме "Нюрнберг", Никита Ефремов в роли волонтера в фильме "Здоровый человек", герои "Беспринципных" в деревне и испанские "Истории, которые нельзя рассказывать". Что посмотреть в кино — в материале РИА Новости."Нюрнберг": первый игровой фильм о "процессе века"Фильм посвящен событиям международного трибунала над нацистами, который проходил с 1945-го по 1949-й, а также малоизвестным сопутствующим фактам.Общие данные о трибунале, где бывшие руководители Третьего рейха отвечали за преступления против человечества, известны публике. Но фильм, основанный на книге Александра Звягинцева "На веки вечные", — не только о суде.В Нюрнберге собираются люди со всего мира, чтобы судить, наблюдать и документировать процесс. Главный герой — переводчик капитан Игорь Волгин — приезжает в город в составе советской делегации. У него есть и собственная цель: найти пропавшего на войне брата-художника. Одной из основных в картине становится тема семьи, которая переплетается с любовной линией, вернее, треугольником. Игорь знакомится с таинственной девушкой Леной — они случайно встречаются на улицах Нюрнберга. Отношения осложняются недоверием и уязвимостью, к которым оба привыкли за время войны. К тому же к Лене испытывает чувства немецкий офицер Хельмут.Руководителя советской делегации полковника Мигачева сыграл Евгений Миронов, а главного обвинителя от СССР Романа Руденко — Сергей Безруков."Нюрнберг" — первый в мировом кино игровой полнометражный фильм о международном военном трибунале. Снимали в Праге, Москве, Калининграде, Калужской области с участием актеров из России, США, Великобритании, Германии, Франции и Бельгии.Музыку написал Эдуард Артемьев (работа стала для него последней). А впечатляющий зал № 600 выстроили в натуральную величину на "Мосфильме". "Здоровый человек": любовь к себе или помощь ближнемуЭтот фильм получил несколько наград (ММКФ, "Золотой орел"), а исполнители главных ролей — Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум — выступили в непривычных амплуа. Известный ведущий спортивных новостей Егор из-за трагического события решает выйти из зоны комфорта. Устраивается волонтером, работает аниматором с больными детьми, ищет пропавших без вести. Встречает единомышленников и девушку, которая, кажется, понимает его лучше других.Но пока герой свыкается с новой ролью, его прежняя жизнь и семья оказываются на грани развала.Режиссер Петр Тодоровский признавался, что импульсом к созданию фильма стал реальный случай: однажды ночью он проигнорировал крики о помощи во дворе. И чувство раскаяния утром послужило катализатором для написания сценария.Авторы картины попытались ответить на вопросы о поиске себя, баланса между личной жизнью и чувством долга."Истории, которые нельзя рассказывать": испанские страстиИспанский киноальманах — микс из неловких и забавных ситуаций, неожиданных совпадений и юмора. Премьера фильма, который снял автор откровенной разговорной драмы "Соседи сверху", прошла на кинофестивале в Торонто.Это четыре ироничные истории о любви и искусстве строить отношения. В одной из них вернувшийся из командировки муж застает жену в нервном возбуждении, супруги убеждают друг друга начать отношения с незнакомкой с шокирующим прошлым. А другая пара постоянно оказывается в неудобных ситуациях, о которых партнеры предпочитают молчать. Главные герои скрывают или недоговаривают правду, принимают абсурдные решения и лавируют между рутиной и новыми впечатлениями.Режиссер Сеск Гай всегда был поклонником коротких рассказов в кино и литературе. "Беспринципные": люкс в деревнеНе менее зажигательные приключения — у героев комедийного сериала "Беспринципные". В полнометражном продолжении обитатели Патриков в честь юбилея отставного генерала Худякова едут в русскую деревню — с баней и рыбалкой. Встречают там новых персонажей и, как обычно, находят себе проблемы.Среди гостей — аферист Славик, его преданный друг Костя, безбашенный сотрудник Худякова Михаил, а также Вера, которую опасно оставлять наедине с алкоголем. Неудивительно, что праздник идет не по плану. Городские жители умудряются настроить против себя местных, немного одичать, разругаться между собой, а еще остаться без пропитания.К своим ролям вернулись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Юрий Колокольников. Среди новых героев — деревенские обитатели в исполнении Александра Балуева и Ирины Пеговой.
https://ria.ru/20230223/kino-1853366432.html
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854666850_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2d41783847febc0e4f2e58cc06e0ed8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нюрнберг, евгений миронов, николай лебедев, александр балуев, максим виторган, оксана акиньшина, николай фоменко, юрий колокольников, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , кино, мосфильм
Нюрнберг, Евгений Миронов, Николай Лебедев, Александр Балуев, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Культура, Юрий Колокольников, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Кино, Мосфильм

"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. На экране — Евгений Миронов и Сергей Безруков в долгожданной исторической драме "Нюрнберг", Никита Ефремов в роли волонтера в фильме "Здоровый человек", герои "Беспринципных" в деревне и испанские "Истории, которые нельзя рассказывать". Что посмотреть в кино — в материале РИА Новости.

"Нюрнберг": первый игровой фильм о "процессе века"

Фильм посвящен событиям международного трибунала над нацистами, который проходил с 1945-го по 1949-й, а также малоизвестным сопутствующим фактам.
«

"По жанру это детективно-шпионский триллер. Приключенческая, захватывающая и зрелищная история. В ней погони, перестрелки, предательство, любовь и много всего, что составляет основу человеческих отношений", говорит режиссер Николай Лебедев.

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
На съемках фильма "Нюрнберг"
Общие данные о трибунале, где бывшие руководители Третьего рейха отвечали за преступления против человечества, известны публике. Но фильм, основанный на книге Александра Звягинцева "На веки вечные", — не только о суде.
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 2
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Съемки фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Съемки фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 2
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 2

Съемки фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 2
В Нюрнберге собираются люди со всего мира, чтобы судить, наблюдать и документировать процесс. Главный герой — переводчик капитан Игорь Волгин — приезжает в город в составе советской делегации. У него есть и собственная цель: найти пропавшего на войне брата-художника. Одной из основных в картине становится тема семьи, которая переплетается с любовной линией, вернее, треугольником.
Игорь знакомится с таинственной девушкой Леной — они случайно встречаются на улицах Нюрнберга. Отношения осложняются недоверием и уязвимостью, к которым оба привыкли за время войны. К тому же к Лене испытывает чувства немецкий офицер Хельмут.
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 3
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Момент на съемках фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Момент на съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 3
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Съемки фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Съемки фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
3 из 3
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 3

Момент на съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 3

Съемки фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
3 из 3
Руководителя советской делегации полковника Мигачева сыграл Евгений Миронов, а главного обвинителя от СССР Романа Руденко — Сергей Безруков.
«

"Я почитал литературу, посмотрел несколько документальных фильмов, вглядываясь в лица участников нашей делегации — мужественных, усталых, с жесткими глазами, рано поседевших. Было очевидно, насколько для них важна и ответственна эта работа", — отмечает Миронов.

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Момент на съемках фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Момент на съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Сцена на съемках фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Сцена на съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
3 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Съемки фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Съемки фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
4 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
5 из 5
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 5

Момент на съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 5

Сцена на съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
3 из 5

Съемки фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
4 из 5
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
5 из 5
"Нюрнберг" — первый в мировом кино игровой полнометражный фильм о международном военном трибунале. Снимали в Праге, Москве, Калининграде, Калужской области с участием актеров из России, США, Великобритании, Германии, Франции и Бельгии.
Музыку написал Эдуард Артемьев (работа стала для него последней). А впечатляющий зал № 600 выстроили в натуральную величину на "Мосфильме".
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Сцена из фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Сцена из фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

Фрагмент фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

Фрагмент фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
3 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
4 из 5
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"

На съемках фильма "Нюрнберг"

На съемках фильма Нюрнберг

На съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
5 из 5
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
1 из 5

Сцена из фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
2 из 5

Фрагмент фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
3 из 5
На съемках фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
4 из 5

На съемках фильма "Нюрнберг"

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
5 из 5

"Здоровый человек": любовь к себе или помощь ближнему

Этот фильм получил несколько наград (ММКФ, "Золотой орел"), а исполнители главных ролей — Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум — выступили в непривычных амплуа.
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Здоровый человек"
Известный ведущий спортивных новостей Егор из-за трагического события решает выйти из зоны комфорта. Устраивается волонтером, работает аниматором с больными детьми, ищет пропавших без вести. Встречает единомышленников и девушку, которая, кажется, понимает его лучше других.
Но пока герой свыкается с новой ролью, его прежняя жизнь и семья оказываются на грани развала.
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production (2022)
1 из 3
© 1-2-3 Production (2022)

Момент из фильма "Здоровый человек"

Кадр из фильма Здоровый человек

Момент из фильма "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
2 из 3
© 1-2-3 Production (2022)

Сцена из фильма "Здоровый человек"

Кадр из фильма Здоровый человек

Сцена из фильма "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
3 из 3
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production (2022)
1 из 3

Момент из фильма "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
3 из 3
«

"Мой герой — публичный человек, который проживает определенную роль. Каждый раз надевает привычную маску, за которой сложно услышать истинные потребности своей души. С помощью мытарств он ближе подбирается к более глубокому вопросу: а кто я такой на самом деле?" говорит Ефремов.

Режиссер Петр Тодоровский признавался, что импульсом к созданию фильма стал реальный случай: однажды ночью он проигнорировал крики о помощи во дворе. И чувство раскаяния утром послужило катализатором для написания сценария.
© 1-2-3 ProductionНа съемках фильма "Здоровый человек"
На съемках фильма Здоровый человек
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
1 из 5
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production (2022)
2 из 5
© 1-2-3 ProductionНа съемках фильма "Здоровый человек"
На съемках фильма Здоровый человек
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
3 из 5
© 1-2-3 Production (2022)

Сцена из фильма "Здоровый человек"

Кадр из фильма Здоровый человек

Сцена из фильма "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
4 из 5
© 1-2-3 ProductionНа съемках фильма "Здоровый человек"
На съемках фильма Здоровый человек
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
5 из 5
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
1 из 5
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production (2022)
2 из 5
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
3 из 5

Сцена из фильма "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
4 из 5
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
5 из 5
Авторы картины попытались ответить на вопросы о поиске себя, баланса между личной жизнью и чувством долга.

"Истории, которые нельзя рассказывать": испанские страсти

Испанский киноальманах — микс из неловких и забавных ситуаций, неожиданных совпадений и юмора. Премьера фильма, который снял автор откровенной разговорной драмы "Соседи сверху", прошла на кинофестивале в Торонто.
© Impossible Films (2022)Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать
© Impossible Films (2022)
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
Это четыре ироничные истории о любви и искусстве строить отношения. В одной из них вернувшийся из командировки муж застает жену в нервном возбуждении, супруги убеждают друг друга начать отношения с незнакомкой с шокирующим прошлым. А другая пара постоянно оказывается в неудобных ситуациях, о которых партнеры предпочитают молчать. Главные герои скрывают или недоговаривают правду, принимают абсурдные решения и лавируют между рутиной и новыми впечатлениями.
© Impossible Films (2022)Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
© Impossible Films (2022)
1 из 3
© Impossible Films (2022)

Сцена из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать

Сцена из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
2 из 3
© Impossible Films (2022)

Момент из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать

Момент из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
3 из 3
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
© Impossible Films (2022)
1 из 3

Сцена из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
2 из 3

Момент из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
3 из 3
Режиссер Сеск Гай всегда был поклонником коротких рассказов в кино и литературе.
© Impossible Films (2022)Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
© Impossible Films (2022)
1 из 5
© Impossible Films (2022)

Момент из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать

Момент из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
2 из 5
© Impossible Films (2022)

Сцена из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать

Сцена из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
3 из 5
© Impossible Films (2022)Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
© Impossible Films (2022)
4 из 5
© Impossible Films (2022)

Фрагмент фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать

Фрагмент фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
5 из 5
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
© Impossible Films (2022)
1 из 5

Момент из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
2 из 5

Сцена из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
3 из 5
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
© Impossible Films (2022)
4 из 5

Фрагмент фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

© Impossible Films (2022)
5 из 5
«

"Новый фильм — новеллы с участием разных персонажей, которые не знают друг друга. Их объединяет то, что они живут в одном городе. Картина показывает моменты, которые мы все можем пережить, но никогда не захотим ими делиться", — поясняет он.

© Impossible Films (2022)Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"
Кадр из фильма Истории, которые нельзя рассказывать
© Impossible Films (2022)
Кадр из фильма "Истории, которые нельзя рассказывать"

"Беспринципные": люкс в деревне

Не менее зажигательные приключения — у героев комедийного сериала "Беспринципные". В полнометражном продолжении обитатели Патриков в честь юбилея отставного генерала Худякова едут в русскую деревню — с баней и рыбалкой. Встречают там новых персонажей и, как обычно, находят себе проблемы.
© Медиаслово (2023)Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
Кадр из фильма Беспринципные в деревне
Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
© Медиаслово (2023)
1 из 5
© Медиаслово (2023)

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
2 из 5
© Медиаслово (2023)

Момент из фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Момент из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
3 из 5
© Медиаслово (2023)

Фрагмент фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Фрагмент фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
4 из 5
© Медиаслово (2023)

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
5 из 5
Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
© Медиаслово (2023)
1 из 5

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
2 из 5

Момент из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
3 из 5

Фрагмент фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
4 из 5

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
5 из 5
Среди гостей — аферист Славик, его преданный друг Костя, безбашенный сотрудник Худякова Михаил, а также Вера, которую опасно оставлять наедине с алкоголем. Неудивительно, что праздник идет не по плану. Городские жители умудряются настроить против себя местных, немного одичать, разругаться между собой, а еще остаться без пропитания.
© Медиаслово (2023)Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
Кадр из фильма Беспринципные в деревне
Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
© Медиаслово (2023)
1 из 5
© Медиаслово (2023)

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
2 из 5
© Медиаслово (2023)

Момент из фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Момент из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
3 из 5
© Медиаслово (2023)

Фрагмент фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Фрагмент фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
4 из 5
© Медиаслово (2023)

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
5 из 5
Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
© Медиаслово (2023)
1 из 5

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
2 из 5

Момент из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
3 из 5

Фрагмент фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
4 из 5

Сцена из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
5 из 5
«

"Беспринципные в деревне" — научно-фантастическое кино, поэтому наши герои переезжают из одного волшебного мира в другой. События заставят много смеяться и даже иногда переживать за персонажей", рассказывает автор сценария Александр Цыпкин.

К своим ролям вернулись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Юрий Колокольников. Среди новых героев — деревенские обитатели в исполнении Александра Балуева и Ирины Пеговой.
Кадр из фильма Рыцарь теней
Волки "Игры престолов" в русской тайге и трюки Джеки Чана: что идет в кино
23 февраля, 08:00
 
КультураНюрнбергЕвгений МироновНиколай ЛебедевАлександр БалуевМаксим ВиторганОксана АкиньшинаНиколай ФоменкоЮрий КолокольниковКино и сериалыЗнаменитостичто посмотретьКиноМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала