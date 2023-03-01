https://ria.ru/20230301/kino-1854886590.html

"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино

"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино - РИА Новости, 01.03.2023

"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино

На экране — Евгений Миронов и Сергей Безруков в долгожданной исторической драме "Нюрнберг", Никита Ефремов в роли волонтера в фильме "Здоровый человек", герои... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:15

нюрнберг

евгений миронов

николай лебедев

александр балуев

максим виторган

оксана акиньшина

николай фоменко

культура

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. На экране — Евгений Миронов и Сергей Безруков в долгожданной исторической драме "Нюрнберг", Никита Ефремов в роли волонтера в фильме "Здоровый человек", герои "Беспринципных" в деревне и испанские "Истории, которые нельзя рассказывать". Что посмотреть в кино — в материале РИА Новости."Нюрнберг": первый игровой фильм о "процессе века"Фильм посвящен событиям международного трибунала над нацистами, который проходил с 1945-го по 1949-й, а также малоизвестным сопутствующим фактам.Общие данные о трибунале, где бывшие руководители Третьего рейха отвечали за преступления против человечества, известны публике. Но фильм, основанный на книге Александра Звягинцева "На веки вечные", — не только о суде.В Нюрнберге собираются люди со всего мира, чтобы судить, наблюдать и документировать процесс. Главный герой — переводчик капитан Игорь Волгин — приезжает в город в составе советской делегации. У него есть и собственная цель: найти пропавшего на войне брата-художника. Одной из основных в картине становится тема семьи, которая переплетается с любовной линией, вернее, треугольником. Игорь знакомится с таинственной девушкой Леной — они случайно встречаются на улицах Нюрнберга. Отношения осложняются недоверием и уязвимостью, к которым оба привыкли за время войны. К тому же к Лене испытывает чувства немецкий офицер Хельмут.Руководителя советской делегации полковника Мигачева сыграл Евгений Миронов, а главного обвинителя от СССР Романа Руденко — Сергей Безруков."Нюрнберг" — первый в мировом кино игровой полнометражный фильм о международном военном трибунале. Снимали в Праге, Москве, Калининграде, Калужской области с участием актеров из России, США, Великобритании, Германии, Франции и Бельгии.Музыку написал Эдуард Артемьев (работа стала для него последней). А впечатляющий зал № 600 выстроили в натуральную величину на "Мосфильме". "Здоровый человек": любовь к себе или помощь ближнемуЭтот фильм получил несколько наград (ММКФ, "Золотой орел"), а исполнители главных ролей — Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум — выступили в непривычных амплуа. Известный ведущий спортивных новостей Егор из-за трагического события решает выйти из зоны комфорта. Устраивается волонтером, работает аниматором с больными детьми, ищет пропавших без вести. Встречает единомышленников и девушку, которая, кажется, понимает его лучше других.Но пока герой свыкается с новой ролью, его прежняя жизнь и семья оказываются на грани развала.Режиссер Петр Тодоровский признавался, что импульсом к созданию фильма стал реальный случай: однажды ночью он проигнорировал крики о помощи во дворе. И чувство раскаяния утром послужило катализатором для написания сценария.Авторы картины попытались ответить на вопросы о поиске себя, баланса между личной жизнью и чувством долга."Истории, которые нельзя рассказывать": испанские страстиИспанский киноальманах — микс из неловких и забавных ситуаций, неожиданных совпадений и юмора. Премьера фильма, который снял автор откровенной разговорной драмы "Соседи сверху", прошла на кинофестивале в Торонто.Это четыре ироничные истории о любви и искусстве строить отношения. В одной из них вернувшийся из командировки муж застает жену в нервном возбуждении, супруги убеждают друг друга начать отношения с незнакомкой с шокирующим прошлым. А другая пара постоянно оказывается в неудобных ситуациях, о которых партнеры предпочитают молчать. Главные герои скрывают или недоговаривают правду, принимают абсурдные решения и лавируют между рутиной и новыми впечатлениями.Режиссер Сеск Гай всегда был поклонником коротких рассказов в кино и литературе. "Беспринципные": люкс в деревнеНе менее зажигательные приключения — у героев комедийного сериала "Беспринципные". В полнометражном продолжении обитатели Патриков в честь юбилея отставного генерала Худякова едут в русскую деревню — с баней и рыбалкой. Встречают там новых персонажей и, как обычно, находят себе проблемы.Среди гостей — аферист Славик, его преданный друг Костя, безбашенный сотрудник Худякова Михаил, а также Вера, которую опасно оставлять наедине с алкоголем. Неудивительно, что праздник идет не по плану. Городские жители умудряются настроить против себя местных, немного одичать, разругаться между собой, а еще остаться без пропитания.К своим ролям вернулись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Юрий Колокольников. Среди новых героев — деревенские обитатели в исполнении Александра Балуева и Ирины Пеговой.

https://ria.ru/20230223/kino-1853366432.html

нюрнберг

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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