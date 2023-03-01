https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html

Шаг в пропасть. Что западные спецслужбы готовят на Украине

Шаг в пропасть. Что западные спецслужбы готовят на Украине - РИА Новости, 01.03.2023

Шаг в пропасть. Что западные спецслужбы готовят на Украине

Запад планирует провокацию с боевыми отравляющими веществами, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что знают детали тайной операции. О том,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

2023-03-01T11:28

специальная военная операция на украине

сша

украина

краматорск

башар асад

владимир чижов

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Запад планирует провокацию с боевыми отравляющими веществами, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что знают детали тайной операции. О том, кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.Массовый психозЕще летом появились видео с украинскими квадрокоптерами, оборудованными системой для распыления аэрозольных смесей. Власти республик Донбасса утверждали, что ВСУ используют боеприпасы с неизвестной отравой. В частности, под Угледаром и Артемовском, где у бойцов были приступы удушья и другие симптомы, характерные для боевой "химии".Однако это были единичные случаи. В Минобороны же предупреждают, что новая провокация будет очень масштабной. По данным ведомства, 10 февраля в подконтрольный Киеву Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого были 16 герметичных металлических ящиков с химическими веществами. Маркировка груза: BZ, CS-Riot и CR-Riot.BZ (хинуклидил-3-бензилат) — боевое отравляющее вещество, принятое на вооружение армии США в 1961-м. Оно не убивает, но эффективно выводит военнослужащих из строя. Человек теряет ориентацию, возникает психомоторное возбуждение, периодически сменяющееся галлюцинациями. Контакт с окружающим миром теряется. Отравленный не в состоянии отличить реальность от иллюзии. Это продолжается до четырех суток.Американцы трижды испытывали BZ во Вьетнаме. Результаты засекретили. Однако известно, что Пентагон остался доволен.Специально под это вещество разработали кассетные авиабомбы, способные рассеивать отраву на большую территорию. Солдаты, угодившие под удар, в лучшем случае потеряют боеспособность. В худшем — перестреляют друг друга.Отравленная шрапнельCS-Riot и CR-Riot менее опасны. Эти боевые отравляющие вещества относятся к группе комплексных ирритантов и представляют собой обычный слезоточивый газ, с помощью которого по всему миру разгоняют демонстрации. Впрочем, и в боевых условиях его можно применить. Например, для "выкуривания" противника из подземных укрытий.По данным Минобороны, 19 февраля в Краматорске разгрузили 11 вагонов шрапнельных артиллерийских боеприпасов. Ранее в "интересах сухопутных войск США была проведена модернизация выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ", — подчеркивают в ведомстве.Таким оружием могут обстреливать места скопления людей.Представители Минобороны говорят, что доказательства у них есть. И указывают на планы Евроатлантического координационного центра по реагированию на бедствия и катастрофы отправить на Украину крупную партию снаряжения, куда войдут 55 тысяч комплектов индивидуальной защиты, 55 тысяч противогазов, 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов.Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман — 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам — три миллиона таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона — 750 тысяч флаконов.Опыт есть"Думаю, провокация вполне вероятна с учетом предыстории с аналогичными акциями, устроенными спонсорами киевского режима, в первую очередь США, — отмечает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов. — Были такие эпизоды в Сирии и других местах. Поскольку Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, использование запрещенных средств ведения боевых действий вполне в их духе и в их стиле, так же как и их американских покровителей".Действительно, тему химоружия США неоднократно использовали для своих целей. Это едва не стало причиной полномасштабной интервенции в Сирию летом 2013-го.В августе в Восточной Гуте (пригород Дамаска) неизвестные распылили газ зарин — по некоторым оценкам, погибли до 1300 человек. Американцы обвинили правительство Башара Асада и пригрозили нанести ракетные и авиационные удары по оборонным предприятиям. Кризис удалось урегулировать благодаря вмешательству России. Москва убедила Дамаск уничтожить запасы боевой химии под контролем международных наблюдателей.К 2017-му все официально задекларированные сирийские запасы отравляющих веществ были уничтожены. Однако 4 апреля в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб — опять выброс зарина. Итог: 89 жертв, 550 пострадавших. Представители общественной организации "Белые каски", которую многие считают пособниками боевиков, сообщили западным СМИ о четырех "необычайно слабых взрывах", характерных для авиационных спецбоеприпасов. Естественно, обвинили Асада.Три дня спустя корабли ВМС США ударили крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат, с которой якобы взлетали самолеты с химическими бомбами. Инцидент в Хан-Шейхуне так и не расследовали. Свидетельства "Белых касок" международное сообщество не признало достоверными. Как минимум потому, что эти "общественники" — не специалисты по боевым отравляющим веществам. А вот в постановочных съемках, подлогах и откровенном вранье их не раз уличали.Так, в январе 2018-го, по информации все тех же "Касок", в химической атаке в городе Дума "пострадали 13 гражданских лиц, включая женщин и несовершеннолетних".В качестве доказательства западные СМИ опубликовали стандартный видеоряд: один и тот же младенец в кислородной маске, которого на каждом снимке почему-то держат на руках разные люди (и в разных интерьерах). И боеприпас со ржавым хвостовиком и цилиндрическим стаканом на месте боевой части. Эксперты заметили его схожесть с миной кустарного производства из мастерских боевиков.Тем не менее в НАТО никто не усомнился в правдивости сообщения. Вашингтон и Брюссель каждый раз ссылались на фейки, усиливая давление на правительство Асада. Скорее всего, и "виновника" возможной провокации на Украине они тоже уже назначили.

https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854758683.html

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854865978.html

https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230224/pentagon-1854189488.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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