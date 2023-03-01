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Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kherson-1855113188.html
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо
Более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта, выдачу паспортов планируется завершить до осенней избирательной кампании, сообщил врио... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:15
2023-03-01T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта, выдачу паспортов планируется завершить до осенней избирательной кампании, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Более 70 тысяч (российских) паспортов уже оформлены и выданы людям. Заявлений лежит намного больше. Сейчас органы МВД, которые занимаются этим вопросом, увеличивают количество работников. Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца будет выдано уже до 150 тысяч (паспортов)", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, процесс получения российских паспортов идет по упрощенной схеме, и к началу осенней избирательной кампании его планируется завершить.
https://ria.ru/20230217/pasport-1852784310.html
херсонская область
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо

Сальдо заявил, что более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВыдача российских паспортов
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Выдача российских паспортов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта, выдачу паспортов планируется завершить до осенней избирательной кампании, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Более 70 тысяч (российских) паспортов уже оформлены и выданы людям. Заявлений лежит намного больше. Сейчас органы МВД, которые занимаются этим вопросом, увеличивают количество работников. Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца будет выдано уже до 150 тысяч (паспортов)", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, процесс получения российских паспортов идет по упрощенной схеме, и к началу осенней избирательной кампании его планируется завершить.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
17 февраля, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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