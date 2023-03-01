https://ria.ru/20230301/kherson-1855113188.html
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо
Более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта, выдачу паспортов планируется завершить до осенней избирательной кампании, сообщил врио... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:15
2023-03-01T14:15
2023-03-01T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_4066c4b7c3406e21cf61df9b84e3da1a.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта, выдачу паспортов планируется завершить до осенней избирательной кампании, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Более 70 тысяч (российских) паспортов уже оформлены и выданы людям. Заявлений лежит намного больше. Сейчас органы МВД, которые занимаются этим вопросом, увеличивают количество работников. Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца будет выдано уже до 150 тысяч (паспортов)", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, процесс получения российских паспортов идет по упрощенной схеме, и к началу осенней избирательной кампании его планируется завершить.
https://ria.ru/20230217/pasport-1852784310.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_84:272:2452:2048_1920x0_80_0_0_43eef33b1bf38327663ddfec4a03a2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо
Сальдо заявил, что более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта