https://ria.ru/20230301/kherson-1855113188.html

Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо

Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023

Более 70 тысяч жителей Херсонской области стали россиянами, заявил Сальдо

Более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта, выдачу паспортов планируется завершить до осенней избирательной кампании, сообщил врио... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:15

2023-03-01T14:15

2023-03-01T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 70 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта, выдачу паспортов планируется завершить до осенней избирательной кампании, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Более 70 тысяч (российских) паспортов уже оформлены и выданы людям. Заявлений лежит намного больше. Сейчас органы МВД, которые занимаются этим вопросом, увеличивают количество работников. Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца будет выдано уже до 150 тысяч (паспортов)", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, процесс получения российских паспортов идет по упрощенной схеме, и к началу осенней избирательной кампании его планируется завершить.

https://ria.ru/20230217/pasport-1852784310.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр