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В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kherson-1855088533.html
В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо
В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо
Украинские власти понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:00
2023-03-01T13:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские власти понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. "На оккупированном правобережье идёт насильственная мобилизация в украинские вооружённые формирования. В самом Херсоне украинские оккупанты вывозят исторические ценности из Херсонского областного краеведческого музея. Они чувствуют себя неуверенно, понимают, что им придётся уйти из Херсона, который мы непременно освободим", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Сальдо подчеркнул, что Россия обязательно вернется в Херсон. "Другого пути у нас нет. И памятники Потёмкину и Суворову вернутся на свои места в Херсоне, и сам Херсон вернётся, а там дальше - Николаев, Одесса - до Измаила. Это наша слава и гордость по праву", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск
https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html
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херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо

Сальдо: украинские власти понимают, что им придется оставить город Херсон

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские власти понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"На оккупированном правобережье идёт насильственная мобилизация в украинские вооружённые формирования. В самом Херсоне украинские оккупанты вывозят исторические ценности из Херсонского областного краеведческого музея. Они чувствуют себя неуверенно, понимают, что им придётся уйти из Херсона, который мы непременно освободим", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
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Сальдо подчеркнул, что Россия обязательно вернется в Херсон. "Другого пути у нас нет. И памятники Потёмкину и Суворову вернутся на свои места в Херсоне, и сам Херсон вернётся, а там дальше - Николаев, Одесса - до Измаила. Это наша слава и гордость по праву", - подчеркнул врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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