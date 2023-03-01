https://ria.ru/20230301/kherson-1855088533.html

В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо

В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023

В Киеве понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил Сальдо

Украинские власти понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:00

2023-03-01T13:00

2023-03-01T13:00

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские власти понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. "На оккупированном правобережье идёт насильственная мобилизация в украинские вооружённые формирования. В самом Херсоне украинские оккупанты вывозят исторические ценности из Херсонского областного краеведческого музея. Они чувствуют себя неуверенно, понимают, что им придётся уйти из Херсона, который мы непременно освободим", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Сальдо подчеркнул, что Россия обязательно вернется в Херсон. "Другого пути у нас нет. И памятники Потёмкину и Суворову вернутся на свои места в Херсоне, и сам Херсон вернётся, а там дальше - Николаев, Одесса - до Измаила. Это наша слава и гордость по праву", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск

https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html

https://ria.ru/20230301/gosudarstvo-1855088059.html

херсон

херсонская область

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