https://ria.ru/20230301/kherson-1855087919.html

В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо

В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023

В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо

Украинские войска прячут тяжелую артиллерию между жилыми домами в городе Херсоне, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:59

2023-03-01T12:59

2023-03-01T12:59

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска прячут тяжелую артиллерию между жилыми домами в городе Херсоне, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Украинских войск в Херсоне не так много. Есть мобильные группы: передвигающиеся миномётные расчёты на пикапах. Они действуют днём, а на ночь уезжают из города. Также есть расчёты тяжёлой артиллерии, орудия которой прячутся между многоэтажными домами", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230301/kherson-1855062740.html

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Дарья Буймова

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