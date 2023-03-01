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В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
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12:59 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kherson-1855087919.html
В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо
В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо
Украинские войска прячут тяжелую артиллерию между жилыми домами в городе Херсоне, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:59
2023-03-01T12:59
в мире
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска прячут тяжелую артиллерию между жилыми домами в городе Херсоне, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Украинских войск в Херсоне не так много. Есть мобильные группы: передвигающиеся миномётные расчёты на пикапах. Они действуют днём, а на ночь уезжают из города. Также есть расчёты тяжёлой артиллерии, орудия которой прячутся между многоэтажными домами", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230301/kherson-1855062740.html
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в мире, херсон, херсонская область , владимир сальдо
В мире, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсоне ВСУ прячут артиллерию между жилыми домами, заявил Сальдо

Врио губернатора Сальдо: в Херсоне ВСУ прячут тяжелую артиллерию между жилыми домами

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска прячут тяжелую артиллерию между жилыми домами в городе Херсоне, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Украинских войск в Херсоне не так много. Есть мобильные группы: передвигающиеся миномётные расчёты на пикапах. Они действуют днём, а на ночь уезжают из города. Также есть расчёты тяжёлой артиллерии, орудия которой прячутся между многоэтажными домами", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
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В миреХерсонХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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