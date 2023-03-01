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Несколько районов Херсона остались без света и тепла - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kherson-1855029373.html
Несколько районов Херсона остались без света и тепла
Несколько районов Херсона остались без света и тепла - РИА Новости, 01.03.2023
Несколько районов Херсона остались без света и тепла
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ряде районов Херсона отсутствует свет и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:49
2023-03-01T09:49
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ряде районов Херсона отсутствует свет и тепло, повреждены электролинии и обесточены подстанции. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "Город Херсон... Много повреждений. Из-за обстрелов повреждены электролинии. Некоторые подстанции обесточены. Частично или полностью без света и отопления остались Центр, Жилпоселок, Шуменский и Остров (без света)", - сообщил Прокудин в Telegram-канале. По его словам, ведутся работы по восстановлению. Чиновник призвал жителей "лишний раз" не выходить на улицу. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html
херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Несколько районов Херсона остались без света и тепла

Украинские власти заявили, что несколько районов Херсона остались без света и тепла

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ряде районов Херсона отсутствует свет и тепло, повреждены электролинии и обесточены подстанции.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
"Город Херсон... Много повреждений. Из-за обстрелов повреждены электролинии. Некоторые подстанции обесточены. Частично или полностью без света и отопления остались Центр, Жилпоселок, Шуменский и Остров (без света)", - сообщил Прокудин в Telegram-канале.
По его словам, ведутся работы по восстановлению. Чиновник призвал жителей "лишний раз" не выходить на улицу.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
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