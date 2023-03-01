https://ria.ru/20230301/kherson-1855029373.html

Несколько районов Херсона остались без света и тепла

Несколько районов Херсона остались без света и тепла - РИА Новости, 01.03.2023

Несколько районов Херсона остались без света и тепла

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ряде районов Херсона отсутствует свет и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:49

2023-03-01T09:49

2023-03-01T09:49

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ряде районов Херсона отсутствует свет и тепло, повреждены электролинии и обесточены подстанции. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "Город Херсон... Много повреждений. Из-за обстрелов повреждены электролинии. Некоторые подстанции обесточены. Частично или полностью без света и отопления остались Центр, Жилпоселок, Шуменский и Остров (без света)", - сообщил Прокудин в Telegram-канале. По его словам, ведутся работы по восстановлению. Чиновник призвал жителей "лишний раз" не выходить на улицу. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область