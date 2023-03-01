https://ria.ru/20230301/karta-1855105878.html
Путин оставил автограф на новой карте московского метро
Путин оставил автограф на новой карте московского метро - РИА Новости, 01.03.2023
Путин оставил автограф на новой карте московского метро
Президент России Владимир Путин во время церемонии запуска Большой кольцевой линии оставил автограф на новой, полной карте московского метро. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:53
2023-03-01T13:53
2023-03-01T14:24
общество
владимир путин
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855114800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7e3f87268fd0f0b62e067308489f3de.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время церемонии запуска Большой кольцевой линии оставил автограф на новой, полной карте московского метро. "Просьба к вам – подписать новую схему метро, в которой уже есть полное большое кольцо московского метро. Это будет хорошей памятью сегодняшнего события", - обратился мэр Москвы Сергей Собянин. Путин не отказал. "С удовольствием", - сказал он, взял карту и расписался. "Владимир Владимирович, спасибо большое", - отреагировал мэр.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855114800_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41b396c1a3dd540ff427d8d0a76a3fae.jpg
"С удовольствием". Путин подписал новую схему метро с БКЛ
"С удовольствием". Путин подписал новую схему метро с БКЛ
2023-03-01T13:53
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, сергей собянин, москва
Общество, Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва
Путин оставил автограф на новой карте московского метро
Президент Путин оставил автограф на новой карте московского метро, включающей БКЛ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время церемонии запуска Большой кольцевой линии оставил автограф на новой, полной карте московского метро.
"Просьба к вам – подписать новую схему метро, в которой уже есть полное большое кольцо московского метро. Это будет хорошей памятью сегодняшнего события", - обратился мэр Москвы Сергей Собянин
.
Путин не отказал. "С удовольствием", - сказал он, взял карту и расписался.
"Владимир Владимирович, спасибо большое", - отреагировал мэр.