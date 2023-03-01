https://ria.ru/20230301/karta-1855105878.html

Путин оставил автограф на новой карте московского метро

Путин оставил автограф на новой карте московского метро - РИА Новости, 01.03.2023

Путин оставил автограф на новой карте московского метро

Президент России Владимир Путин во время церемонии запуска Большой кольцевой линии оставил автограф на новой, полной карте московского метро. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:53

2023-03-01T13:53

2023-03-01T14:24

общество

владимир путин

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время церемонии запуска Большой кольцевой линии оставил автограф на новой, полной карте московского метро. "Просьба к вам – подписать новую схему метро, в которой уже есть полное большое кольцо московского метро. Это будет хорошей памятью сегодняшнего события", - обратился мэр Москвы Сергей Собянин. Путин не отказал. "С удовольствием", - сказал он, взял карту и расписался. "Владимир Владимирович, спасибо большое", - отреагировал мэр.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, сергей собянин, москва