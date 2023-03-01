https://ria.ru/20230301/iran-1855093792.html

Иран выслал двух немецких дипломатов

Иран выслал двух немецких дипломатов - РИА Новости, 01.03.2023

Иран выслал двух немецких дипломатов

Иран объявил persona non grata двух немецких дипломатов в связи с вмешательством Берлина во внутренние дела Тегерана, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:12

2023-03-01T13:12

2023-03-01T13:12

в мире

иран

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Иран объявил persona non grata двух немецких дипломатов в связи с вмешательством Берлина во внутренние дела Тегерана, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Персона нон грата (от латинского persona non grata — нежелательное лицо) — в дипломатической практике дипломат, объявляемый властями страны пребывания нежелательным лицом. "Представитель МИД Канаани объявил о высылке двух немецких дипломатов как нежелательных лиц после интервенционистских и безответственных действий правительства Германии по вмешательству во внутренние, в частности судебные, дела Исламской республики", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

https://ria.ru/20230228/uran-1854899772.html

иран

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, германия