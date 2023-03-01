https://ria.ru/20230301/iran-1855093792.html
Иран выслал двух немецких дипломатов
Иран выслал двух немецких дипломатов - РИА Новости, 01.03.2023
Иран выслал двух немецких дипломатов
Иран объявил persona non grata двух немецких дипломатов в связи с вмешательством Берлина во внутренние дела Тегерана, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:12
2023-03-01T13:12
2023-03-01T13:12
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Иран объявил persona non grata двух немецких дипломатов в связи с вмешательством Берлина во внутренние дела Тегерана, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Персона нон грата (от латинского persona non grata — нежелательное лицо) — в дипломатической практике дипломат, объявляемый властями страны пребывания нежелательным лицом. "Представитель МИД Канаани объявил о высылке двух немецких дипломатов как нежелательных лиц после интервенционистских и безответственных действий правительства Германии по вмешательству во внутренние, в частности судебные, дела Исламской республики", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
https://ria.ru/20230228/uran-1854899772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, германия
Иран выслал двух немецких дипломатов
Иран выслал двух немецких дипломатов из-за вмешательства во внутренние дела Тегерана