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Глава МИД Ирана посетит Россию в марте - РИА Новости, 01.03.2023
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10:33 01.03.2023 (обновлено: 10:36 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/iran-1855039001.html
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте - РИА Новости, 01.03.2023
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:33
2023-03-01T10:36
иран
россия
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
казем джалали
москва
тегеран (город)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.Он подчеркнул, что в данный момент Тегеран и Москва находятся "в золотом периоде развития отношений": они по всем направлениям развиваются поступательно.
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иран
россия
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иран, россия, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, москва, тегеран (город)
Иран, Россия, МИД Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан, Казем Джалали, Москва, Тегеран (город)
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте

Посол Джалали сообщил, что глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян посетит Россию в марте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.
«
"В текущем марте месяце этот визит в Москву состоится", - сказал посол в интервью "Парламентской газете".
Он подчеркнул, что в данный момент Тегеран и Москва находятся "в золотом периоде развития отношений": они по всем направлениям развиваются поступательно.
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ИранРоссияМИД ИранаХосейн Амир АбдоллахианКазем ДжалалиМоскваТегеран (город)
 
 
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