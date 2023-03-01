https://ria.ru/20230301/iran-1855039001.html

Глава МИД Ирана посетит Россию в марте

Глава МИД Ирана посетит Россию в марте - РИА Новости, 01.03.2023

Глава МИД Ирана посетит Россию в марте

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:33

2023-03-01T10:33

2023-03-01T10:36

иран

россия

мид ирана

хосейн амир абдоллахиан

казем джалали

москва

тегеран (город)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.Он подчеркнул, что в данный момент Тегеран и Москва находятся "в золотом периоде развития отношений": они по всем направлениям развиваются поступательно.

https://ria.ru/20230228/uran-1854899772.html

иран

россия

москва

тегеран (город)

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иран, россия, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, москва, тегеран (город)