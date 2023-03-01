https://ria.ru/20230301/iran-1855039001.html
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте - РИА Новости, 01.03.2023
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:33
2023-03-01T10:33
2023-03-01T10:36
иран
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мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
казем джалали
москва
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.Он подчеркнул, что в данный момент Тегеран и Москва находятся "в золотом периоде развития отношений": они по всем направлениям развиваются поступательно.
https://ria.ru/20230228/uran-1854899772.html
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иран, россия, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, москва, тегеран (город)
Иран, Россия, МИД Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан, Казем Джалали, Москва, Тегеран (город)
Глава МИД Ирана посетит Россию в марте
Посол Джалали сообщил, что глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян посетит Россию в марте