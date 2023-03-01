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Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов - РИА Новости, 01.03.2023
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00:43 01.03.2023
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Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов
Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов - РИА Новости, 01.03.2023
Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов
Пассажирские автоперевозчики с 1 марта должны оповещать инвалидов посредством звукового и визуального информирования об остановке транспортного средства в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:43
2023-03-01T00:43
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
россия
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирские автоперевозчики с 1 марта должны оповещать инвалидов посредством звукового и визуального информирования об остановке транспортного средства в остановочных пунктах, соответствующие изменения в приказ Минтранса РФ вступают в силу. Оповещение должно происходить как для посадки, так для высадки таких пассажиров. Изменения касаются организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки в городском, пригородном и междугородном сообщении. В Ространснадзоре отмечали, что за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры предусмотрен административный штраф: от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 25 тысяч - для юрлиц.
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Россия, Общество
Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов

В России вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов

© iStock.com / SbytovaMNРебенок в инвалидном кресле
Ребенок в инвалидном кресле - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© iStock.com / SbytovaMN
Ребенок в инвалидном кресле . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирские автоперевозчики с 1 марта должны оповещать инвалидов посредством звукового и визуального информирования об остановке транспортного средства в остановочных пунктах, соответствующие изменения в приказ Минтранса РФ вступают в силу.
Оповещение должно происходить как для посадки, так для высадки таких пассажиров. Изменения касаются организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки в городском, пригородном и междугородном сообщении.
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В Ространснадзоре отмечали, что за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры предусмотрен административный штраф: от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 25 тысяч - для юрлиц.
 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)РоссияОбщество
 
 
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