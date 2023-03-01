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Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов

Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов - РИА Новости, 01.03.2023

Вступили в силу новые требования к автоперевозкам инвалидов

Пассажирские автоперевозчики с 1 марта должны оповещать инвалидов посредством звукового и визуального информирования об остановке транспортного средства в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:43

2023-03-01T00:43

2023-03-01T00:43

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

россия

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирские автоперевозчики с 1 марта должны оповещать инвалидов посредством звукового и визуального информирования об остановке транспортного средства в остановочных пунктах, соответствующие изменения в приказ Минтранса РФ вступают в силу. Оповещение должно происходить как для посадки, так для высадки таких пассажиров. Изменения касаются организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки в городском, пригородном и междугородном сообщении. В Ространснадзоре отмечали, что за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры предусмотрен административный штраф: от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 25 тысяч - для юрлиц.

https://radiosputnik.ria.ru/20230215/uvolnenie-1852194140.html

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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия, общество