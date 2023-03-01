Рейтинг@Mail.ru
В России упала скорость мобильного интернета в регионах - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 01.03.2023 (обновлено: 17:35 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html
В России упала скорость мобильного интернета в регионах
В России упала скорость мобильного интернета в регионах - РИА Новости, 01.03.2023
В России упала скорость мобильного интернета в регионах
Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:39
2023-03-01T17:35
технологии
россия
интернет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily."С начала 2023 года TelecomDaily фиксирует быстрый отрыв в скоростях мобильного интернета между Москвой и другими российскими регионами. В частности, в феврале 2023 года средняя скорость мобильного интернета в столице составила 34,7Мбит/с (рост на 32% год к году). В остальных регионах она, наоборот, снизилась на 7% - до 18,3 Мбит/с. Все данные – это результаты десятков тысяч замеров, произведенных пользователями сервиса "Мегабитус", - говорится в исследовании.С одной стороны, причина роста скоростей в столице кроется в сокращении мобильного интернет-трафика. Впервые в истории на фоне блокировок иностранных интернет-ресурсов его объемы в России прекратили рост, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, чьи слова приводятся в исследовании."Но есть и второй фактор, который можно назвать тревожным. В условиях дефицита сетевого оборудования усилия операторов сегодня сконцентрированы на развитии сетевой инфраструктуры крупнейших российских городов, поскольку именно там находится наибольший спрос. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Питере могут стать для компании-провайдера источником серьезных имиджевых проблем. И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость интернета снизится на 20-30%", - отмечает Кусков.Частично, по мнению экспертов TelecomDaily, остановить падение скоростей в регионах смог бы рефарминг частот 900 МГц (перевод частотного диапазона, используемого в сетях предыдущих поколений, под стандарт LTE), однако он также требует закупки и установки нового сетевого оборудования."У нас растет потребление трафика и скорости мобильного интернета в регионах, снижения скорости мобильного интернета в регионах на нашей сети не зафиксировали", - сообщили РИА Новости в МТС.В сети "Мегафона" в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года медианная скорость мобильного интернета во всех регионах страны без учёта Москвы увеличилась на 14% - до 24,27 Мбит/сек, в столице рост составил 18,5% - до 43,93 Мбит/сек, отметили РИА Новости в операторе.
https://ria.ru/20230227/yandeks-1854481886.html
https://ria.ru/20230226/telefon-1854358135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, интернет, общество
Технологии, Россия, Интернет, Общество
В России упала скорость мобильного интернета в регионах

TelecomDaily: скорость мобильного интернета в регионах за год упала на семь процентов

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
"С начала 2023 года TelecomDaily фиксирует быстрый отрыв в скоростях мобильного интернета между Москвой и другими российскими регионами. В частности, в феврале 2023 года средняя скорость мобильного интернета в столице составила 34,7Мбит/с (рост на 32% год к году). В остальных регионах она, наоборот, снизилась на 7% - до 18,3 Мбит/с. Все данные – это результаты десятков тысяч замеров, произведенных пользователями сервиса "Мегабитус", - говорится в исследовании.
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
"Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета в 2023 году
27 февраля, 04:29
С одной стороны, причина роста скоростей в столице кроется в сокращении мобильного интернет-трафика. Впервые в истории на фоне блокировок иностранных интернет-ресурсов его объемы в России прекратили рост, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, чьи слова приводятся в исследовании.
"Но есть и второй фактор, который можно назвать тревожным. В условиях дефицита сетевого оборудования усилия операторов сегодня сконцентрированы на развитии сетевой инфраструктуры крупнейших российских городов, поскольку именно там находится наибольший спрос. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Питере могут стать для компании-провайдера источником серьезных имиджевых проблем. И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость интернета снизится на 20-30%", - отмечает Кусков.
Частично, по мнению экспертов TelecomDaily, остановить падение скоростей в регионах смог бы рефарминг частот 900 МГц (перевод частотного диапазона, используемого в сетях предыдущих поколений, под стандарт LTE), однако он также требует закупки и установки нового сетевого оборудования.
"У нас растет потребление трафика и скорости мобильного интернета в регионах, снижения скорости мобильного интернета в регионах на нашей сети не зафиксировали", - сообщили РИА Новости в МТС.
В сети "Мегафона" в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года медианная скорость мобильного интернета во всех регионах страны без учёта Москвы увеличилась на 14% - до 24,27 Мбит/сек, в столице рост составил 18,5% - до 43,93 Мбит/сек, отметили РИА Новости в операторе.
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона
26 февраля, 06:24
 
ТехнологииРоссияИнтернетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала