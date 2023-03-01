https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html

В России упала скорость мобильного интернета в регионах

В России упала скорость мобильного интернета в регионах - РИА Новости, 01.03.2023

В России упала скорость мобильного интернета в регионах

Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:39

2023-03-01T12:39

2023-03-01T17:35

технологии

россия

интернет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily."С начала 2023 года TelecomDaily фиксирует быстрый отрыв в скоростях мобильного интернета между Москвой и другими российскими регионами. В частности, в феврале 2023 года средняя скорость мобильного интернета в столице составила 34,7Мбит/с (рост на 32% год к году). В остальных регионах она, наоборот, снизилась на 7% - до 18,3 Мбит/с. Все данные – это результаты десятков тысяч замеров, произведенных пользователями сервиса "Мегабитус", - говорится в исследовании.С одной стороны, причина роста скоростей в столице кроется в сокращении мобильного интернет-трафика. Впервые в истории на фоне блокировок иностранных интернет-ресурсов его объемы в России прекратили рост, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, чьи слова приводятся в исследовании."Но есть и второй фактор, который можно назвать тревожным. В условиях дефицита сетевого оборудования усилия операторов сегодня сконцентрированы на развитии сетевой инфраструктуры крупнейших российских городов, поскольку именно там находится наибольший спрос. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Питере могут стать для компании-провайдера источником серьезных имиджевых проблем. И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость интернета снизится на 20-30%", - отмечает Кусков.Частично, по мнению экспертов TelecomDaily, остановить падение скоростей в регионах смог бы рефарминг частот 900 МГц (перевод частотного диапазона, используемого в сетях предыдущих поколений, под стандарт LTE), однако он также требует закупки и установки нового сетевого оборудования."У нас растет потребление трафика и скорости мобильного интернета в регионах, снижения скорости мобильного интернета в регионах на нашей сети не зафиксировали", - сообщили РИА Новости в МТС.В сети "Мегафона" в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года медианная скорость мобильного интернета во всех регионах страны без учёта Москвы увеличилась на 14% - до 24,27 Мбит/сек, в столице рост составил 18,5% - до 43,93 Мбит/сек, отметили РИА Новости в операторе.

https://ria.ru/20230227/yandeks-1854481886.html

https://ria.ru/20230226/telefon-1854358135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, интернет, общество