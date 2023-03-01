https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html
В России упала скорость мобильного интернета в регионах
В России упала скорость мобильного интернета в регионах - РИА Новости, 01.03.2023
В России упала скорость мобильного интернета в регионах
Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:39
2023-03-01T12:39
2023-03-01T17:35
технологии
россия
интернет
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily."С начала 2023 года TelecomDaily фиксирует быстрый отрыв в скоростях мобильного интернета между Москвой и другими российскими регионами. В частности, в феврале 2023 года средняя скорость мобильного интернета в столице составила 34,7Мбит/с (рост на 32% год к году). В остальных регионах она, наоборот, снизилась на 7% - до 18,3 Мбит/с. Все данные – это результаты десятков тысяч замеров, произведенных пользователями сервиса "Мегабитус", - говорится в исследовании.С одной стороны, причина роста скоростей в столице кроется в сокращении мобильного интернет-трафика. Впервые в истории на фоне блокировок иностранных интернет-ресурсов его объемы в России прекратили рост, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, чьи слова приводятся в исследовании."Но есть и второй фактор, который можно назвать тревожным. В условиях дефицита сетевого оборудования усилия операторов сегодня сконцентрированы на развитии сетевой инфраструктуры крупнейших российских городов, поскольку именно там находится наибольший спрос. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Питере могут стать для компании-провайдера источником серьезных имиджевых проблем. И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость интернета снизится на 20-30%", - отмечает Кусков.Частично, по мнению экспертов TelecomDaily, остановить падение скоростей в регионах смог бы рефарминг частот 900 МГц (перевод частотного диапазона, используемого в сетях предыдущих поколений, под стандарт LTE), однако он также требует закупки и установки нового сетевого оборудования."У нас растет потребление трафика и скорости мобильного интернета в регионах, снижения скорости мобильного интернета в регионах на нашей сети не зафиксировали", - сообщили РИА Новости в МТС.В сети "Мегафона" в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года медианная скорость мобильного интернета во всех регионах страны без учёта Москвы увеличилась на 14% - до 24,27 Мбит/сек, в столице рост составил 18,5% - до 43,93 Мбит/сек, отметили РИА Новости в операторе.
https://ria.ru/20230227/yandeks-1854481886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, интернет, общество
Технологии, Россия, Интернет, Общество
В России упала скорость мобильного интернета в регионах
TelecomDaily: скорость мобильного интернета в регионах за год упала на семь процентов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Средняя скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла на 32% в сравнении с февралем прошлого года, а в остальных регионах России - упала на 7%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily
.
"С начала 2023 года TelecomDaily фиксирует быстрый отрыв в скоростях мобильного интернета между Москвой и другими российскими регионами. В частности, в феврале 2023 года средняя скорость мобильного интернета в столице составила 34,7Мбит/с (рост на 32% год к году). В остальных регионах она, наоборот, снизилась на 7% - до 18,3 Мбит/с. Все данные – это результаты десятков тысяч замеров, произведенных пользователями сервиса "Мегабитус", - говорится в исследовании.
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С одной стороны, причина роста скоростей в столице кроется в сокращении мобильного интернет-трафика. Впервые в истории на фоне блокировок иностранных интернет-ресурсов его объемы в России прекратили рост, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков
, чьи слова приводятся в исследовании.
"Но есть и второй фактор, который можно назвать тревожным. В условиях дефицита сетевого оборудования усилия операторов сегодня сконцентрированы на развитии сетевой инфраструктуры крупнейших российских городов, поскольку именно там находится наибольший спрос. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Питере могут стать для компании-провайдера источником серьезных имиджевых проблем. И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость интернета снизится на 20-30%", - отмечает Кусков.
Частично, по мнению экспертов TelecomDaily, остановить падение скоростей в регионах смог бы рефарминг частот 900 МГц (перевод частотного диапазона, используемого в сетях предыдущих поколений, под стандарт LTE), однако он также требует закупки и установки нового сетевого оборудования.
"У нас растет потребление трафика и скорости мобильного интернета в регионах, снижения скорости мобильного интернета в регионах на нашей сети не зафиксировали", - сообщили РИА Новости в МТС
.
В сети "Мегафона
" в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года медианная скорость мобильного интернета во всех регионах страны без учёта Москвы увеличилась на 14% - до 24,27 Мбит/сек, в столице рост составил 18,5% - до 43,93 Мбит/сек, отметили РИА Новости в операторе.
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