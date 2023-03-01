https://ria.ru/20230301/inflyatsiya-1855208484.html
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 01.03.2023
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля с 11,36% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:26
2023-03-01T19:26
2023-03-01T19:26
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля с 11,36% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%", - говорится в документе. Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло удешевление продовольственных товаров (-0,10% после роста на 0,11% неделей ранее) за счет как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. "Также дефляция фиксируется и в секторе услуг (-0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги. В секторе непродовольственных товаров цены не изменились (0,00%)", - указали в министерстве. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России замедлилась годовая инфляция
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась с 11,36 до 11,01 процента
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля с 11,36% неделей ранее, говорится в обзоре
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%", - говорится в документе.
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Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло удешевление продовольственных товаров (-0,10% после роста на 0,11% неделей ранее) за счет как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания.
"Также дефляция фиксируется и в секторе услуг (-0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги. В секторе непродовольственных товаров цены не изменились (0,00%)", - указали в министерстве.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
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