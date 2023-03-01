https://ria.ru/20230301/inflyatsiya-1855208484.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 01.03.2023

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля с 11,36% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:26

2023-03-01T19:26

2023-03-01T19:26

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля с 11,36% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%", - говорится в документе. Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло удешевление продовольственных товаров (-0,10% после роста на 0,11% неделей ранее) за счет как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. "Также дефляция фиксируется и в секторе услуг (-0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги. В секторе непродовольственных товаров цены не изменились (0,00%)", - указали в министерстве. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844729650.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)